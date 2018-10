REUTERS/Arnd Wiegmann Alterações são projetadas para tornar os usuários do Google um pouco mais conscientes do controle que eles têm sobre suas contas

Agora será mais fácil o usuário ter controle sobre seus dados no buscador no Google. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 24, que modificou o acesso ao controle de dados em seus produtos, e deixará opções de controle visíveis no próprio buscador . Até então, para visualizar configurações de privacidade e histórico, por exemplo, o usuário tinha que acessar a página de sua conta do Google, um lugar bem escondido. As mudanças já estão funcionando tanto em desktop como em aparelhos móveis. As atualizações estarão disponíveis também no aplicativo do Google para iOS e Android nas próximas semanas.

Essas alterações são projetadas para tornar os usuários do Google um pouco mais conscientes do controle que eles têm sobre suas contas – cada movimentação dentro dos serviços da empresa gera dados de usuários.

O Google está planejando expandir essas modificações para serviços como o Maps no próximo ano, em mais um esforço para remodelar seu controle de privacidade.

Regras. O novo controle de privacidade do Google é uma resposta da empresa a uma série de escândalos de privacidade que empresas de tecnologia estão enfrentando, além de uma reação a regulamentações de proteção de dados pessoais, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (GDPR, na sigla em inglês), da União Europeia, que entrou em vigor em maio deste ano. O texto gerou reflexo pelo mundo: no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi sancionada após oito anos de discussão sobre o tema.

Em março deste ano, o Facebook enfrentou o escândalo da consultoria Cambridge Analytica, que usou ilicitamente dados de 87 milhões de usuários em 2016, que culminou em um prejuízo bilionário. A rede social também foi afetada por uma falha de segurança que permitiu que hackers acessassem dados de 29 milhões de usuários. O Google também teve problemas com falhas de privacidade em sua rede social, o Google +. Pressionadas pelas legislações, as empresas estão se esforçando para aumentar a transparência no controle de dados e evitar problemas financeiros e judiciais.