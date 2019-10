Werther Santana/Estadão João Felix, diretor de estratégia e operações do Google Pay para América Latina

O Google anunciou que a partir desta segunda-feira, 14, o sistema de pagamentos Google Pay poderá ser usado também na função débito em compras feitas por meio de smartphones Android. O objetivo da empresa é oferecer ao usuário mais uma opção além do crédito e do boleto, seja em compras em sites ou aplicativos.

O recurso foi desenhado exclusivamente para o mercado brasileiro. O Google Pay inicialmente será compatível com cartões do Banco do Brasil, do Bradesco e do Itaú, com as bandeiras Elo, Mastercard e Visa, e com parceiros como iFood, Rappi, Claro, Peixe Urbano e Grow. A meta é expandir os parceiros: “Queremos oferecer essa opção para todos os lojistas brasileiros”, afirmou João Felix, diretor de estratégia e operações do Google Pay para América Latina, em evento de lançamento em São Paulo.

Com a opção débito, o Google pretende aumentar o potencial das compras online. Segundo dados apresentados pela companhia, existem hoje 110 milhões de brasileiros bancarizados, sendo que, destes, 60 milhões usam apenas cartão de débito.

Para usar o recurso na hora da compra, basta selecionar a opção do Google Pay e escolher a função débito

A empresa afirma que a opção de débito será gratuita tanto para o usuário quanto para o lojista. “É tão simples quanto uma compra de crédito com o Google Pay”, disse Felix, “queremos que o usuário do Android usufrua de todo o nosso ecossistema e permaneça usando os nossos serviços”.

Para usar a opção débito, antes da primeira compra é preciso fazer uma autenticação de segurança para associar o cartão ao smartphone. Depois, basta entrar no site ou aplicativo da loja em questão, selecionar a opção do Google Pay e escolher a função débito – nesse caminho, o usuário não precisa em nenhum momento acessar o aplicativo do banco.

O Google Pay foi lançado no Brasil em novembro de 2017. O sistema também funciona com maquininhas nas opções de débito e crédito, com pagamento por aproximação.