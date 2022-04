REUTERS/Brendan McDermid Amazon tem queda no valor de suas ações

Após a fraca estimativa de crescimento da Amazon para o próximo trimestre, a empresa amanheceu com as ações em queda nesta sexta-feira, 29 - os papéis da gigante chegaram a cair 13%. Com a baixa de 9% depois do balanço financeiro, nesta quinta-feira, 28, Jeff Bezos, que tem parte de sua fortuna atrelada a ações da companhia, já perdeu de US$ 13 bilhões. Caso a queda se mantenha até o fechamento do pregão, a empresa terá seu pior dia no mercado financeiro desde janeiro de 2014. Atualmente, a Amazon é avaliada em US$1,2 trilhão.

Com isso, a fortuna de Bezos deve chegar a US$ 155 bilhões no ranking da Bloomberg - em 2022, ele já perdeu US$ 23 bilhões. O motivo para o tombo está no balanço financeiro deste trimestre, divulgado nesta quinta-feira, 28. Enquanto os números de assinaturas e receita de serviço de nuvem cresceram em níveis satisfatórios, a receita total da empresa ficou pouco acima da média esperada pelos investidores — foram US$ 113,4 bilhões ante US$ 116,3 bilhões aguardados pelo mercado.

Para o próximo período,porém, o desânimo é ainda maior. A Amazon espera que, no melhor dos cenários, a alta na receita chegue até, no máximo, 7%, o que pode ficar em torno de US$116 bilhões e US$121 bilhões. Entre os investidores, o valor esperado — antes do primeiro relatório financeiro do ano — era US$125,5 bilhões.

A perspectiva para a divisão de varejo da gigante é negativa por várias razões. Uma delas é a reabertura de lojas físicas, o que devolveu à gigante concorrentes que antes estavam adormecidos pela pandemia. A companhia também enfrenta alta nos custos. Um desses elementos é a inflação no preço dos combústíveis, o que influenciou em toda a cadeia de entregas e serviços, resultando em prejuízo de US$3,8 bilhões para a companhia - no mesmo período do ano passado, o lucro foi de US$ 8 bilhões. Pressões inflacionárias também devem reduzir o consumo em diferentes países, o que também desanima investidores.

“Hoje, como não estamos mais buscando capacidade física ou de pessoal, nossas equipes estão totalmente focadas em melhorar a produtividade e a eficiência de custos em toda a nossa rede de atendimento. Isso pode levar algum tempo, principalmente porque trabalhamos com pressões inflacionárias e da cadeia de suprimentos em andamento, mas vemos um progresso encorajador em várias dimensões da experiência do cliente”, explicou Andy Jassy, presidente da Amazon, no relatório enviado a investidores.

Com isso, a companhia tem se segurado nos resultados dos seus serviços digitais. “A pandemia e a subsequente guerra na Ucrânia trouxeram crescimento e desafios incomuns”, afirmou Jassy. “Com o crescimento da AWS de 34% ao ano nos últimos dois anos e 37% ano após ano no primeiro trimestre, a divisão de nuvem tem sido integral em ajudar empresas”.