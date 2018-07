Isaiah J. Downing/Reuters Jeff Bezos é fundador do Blue Origin

O valor de uma passagem para o espaço já foi definido. Pelo menos para quem quer embarcar em um dos foguetes da Blue Origin, empresa espacial do bilionário e fundador da Amazon Jeff Bezos. Cada interessado terá de desembolsar entre US$ 200 mil a US$ 300 mil por viagem, segundo informaram funcionários da empresa à agência de notícias Reuters.

A expectativa é de que as primeiras viagens aconteçam já ano que vem, porém especialistas não descartam a possibilidade de alguns testes serem realizados ainda este ano.

A empresa já tornou público o projeto geral do foguete New Shepard, mas não divulgou em qual status de produção e quanto custariam os preços de cada passada. O que sabemos é que o modelo será capaz de voar autonomamente por seis milhas a uma altura de 100 km acima da Terra.

Para quem quiser viajar para o espaço, o valor inclui a experiência de ficar, por alguns minutos, sem gravidade. Além disso, será possível poder ver a curvatura do planeta antes de retornar a Terra. Isso acontecerá graças ao projeto da cápsula que prevê seis janelas de observação que prometem ser quase três vezes maiores que a de um jato Boeing 747.

A depender dos testes, a viagem está garantida. Isso porque a Blue Origin já completou oito voos de testes de decolagem e aterrisagem vertical, em sua plataforma no Texas, mas ainda não houve nenhum teste com passageiros abordo.

Bezos não é o primeiro a criar uma empresa para quem tem interesse em conhecer o espaço. Ele tem como concorrentes os bilionários Richard Branson, da Virgin Galactic e Elon Musk, fundador da Space X e Tesla.

A Virgin Galactic disse que já vendeu cerca de 650 ingressos para suas primeiras viagens espaciais, que ainda não têm data para acontecer. Cada passagem oferecida custa US$ 250 mil.

Já a Space X tem planos ainda maiores: Musk promete que vai permitir que seus clientes não só visitem, mas morem no espaço. A primeira medida será criar viagens para Marte, já para o ano que vem.