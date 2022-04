Andrew Harrer/Bloomberg Elon Musk; Musk tem quase 73,5 milhões de papéis da companhia

Elon Musk, que se tornou o maior acionista do Twitter na última semana, sugeriu no sábado, 9, uma série de mudanças no serviço de assinatura premium da rede social — o Twitter Blue —, incluindo redução de preço, proibição de publicidade e opção de pagamento na criptomoeda dogecoin.

Musk, que divulgou uma participação de 9,2% no Twitter há poucos dias, recebeu uma oferta de assento no conselho de administração da empresa, uma medida que deixou alguns funcionários do Twitter em pânico com o futuro da moderação de conteúdo — o bilionário criticou a rede social poucas semanas atrás, dizendo que pensava seriamente em criar uma rede social que permitisse mais liberdade de expressão.

O Twitter Blue, lançado em junho de 2021, é o primeiro serviço de assinatura do Twitter e oferece “acesso exclusivo a recursos premium” por assinatura mensal, diz o Twitter. Está disponível nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Em um post no Twitter, o presidente da fabricante de veículos elétricos Tesla sugeriu que os usuários que se inscreverem no Twitter Blue deveriam pagar significativamente menos do que os atuais US$ 3 por mês e receber uma marca de verificação de autenticação, bem como uma opção para pagar em moeda local.

“O preço provavelmente deve ser cerca de US$ 2 mensais, mas pago 12 meses adiantado e sem receber marca de verificação nos primeiros 60 dias (por conta de cancelamentos e estornos de cartão de crédito). Ainda, a conta deveria ser suspensa sem reembolso se usada para fraude ou spam”, disse Musk em um comunicado.

"E sem anúncios", sugeriu Musk. "O poder das corporações de ditar políticas é muito maior se o Twitter depender do dinheiro da publicidade para sobreviver."

Musk também propôs uma opção de pagamento com dogecoin e pediu aos usuários do Twitter suas opiniões.

O Twitter se recusou a comentar as sugestões de Musk.

A empresa já permite que as pessoas dêem gorjetas aos seus criadores de conteúdo favoritos usando bitcoin. O Twitter havia dito no ano passado que planejava oferecer suporte à autenticação para NFTs (tokens não fungíveis), ativos digitais como imagens ou vídeos autenticados por blockchain.

Musk também iniciou uma pesquisa em sua conta no Twitter — que tem mais de 81 milhões de seguidores — perguntando se a sede da empresa em São Francisco deveria ser convertida em um abrigo para sem-teto, já que "ninguém aparece (para trabalhar lá)". A pesquisa obteve mais 300 mil votos em uma hora, com 90% dos participantes respondendo que “sim”.