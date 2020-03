Mike Segar/Reuters Empresa também mandou seus 800 mil funcionários suspenderem viagens que não sejam 'essenciais'

A varejista americana Amazon confirmou, na noite da terça-feira, 4, o primeiro caso de contágio de coronavírus em um de seus funcionários nos Estados Unidos. "Estamos dando apoio ao funcionário afetado, que já está em quarentena", disse uma porta-voz da empresa.

O funcionário trabalha no complexo de escritórios da Amazon em South Lake Union, um dos principais bairros de Seattle, capital do Estado americano de Washington. O Estado é o mais afetado pelo coronavírus nos EUA: lá, nove pessoas já morreram. Na noite da terça-feira, a empresa enviou um email a todos os funcionários que tiveram contato com o empregado que ficou doente.

Segundo o site americano The Verge, especializado em tecnologia, o funcionário começou a se sentir mal no dia 25 de fevereiro e, desde então, não retornou ao trabalho. Além dele, outros dois trabalhadores da Amazon em Milão, na Itália, também já foram infectados. A empresa também já ordenou que todos os seus cerca de 800 mil empregados interrompam viagens que não sejam essenciais entre os EUA e outros países.

Na semana passada, a Amazon também anunciou que já baniu mais de 1 milhão de produtos que fazem propaganda falsa sobre o coronavírus de sua loja – entre eles, estão anúncios que prometem curas ou vacinas para o vírus.

A empresa também cancelou sua participação em dois eventos importantes do calendário de tecnologia: a Mobile World Congress (MWC), prevista para a semana do Carnaval, em Barcelona, e a Game Developers Conference (GDC), que aconteceria na terceira semana de março em São Francisco. Após a desistência da varejista e de diversas outras empresas, os dois eventos foram cancelados. / COM REUTERS