Mike Blake/Reuters Ao todo, serão mais de 175 mil empregados que se beneficiarão da medida, que pode custar US$ 200 milhões para a empresa

A Microsoft irá conceder um bônus de US$ 1,5 mil para todos os funcionários da empresa como reconhecimento pelos esforços durante a pandemia de covid-19, que se iniciou em março de 2020, segundo apurou o site The Verge nesta quinta-feira, 8, a partir de carta enviada

Ao todo, serão mais de 175 mil empregados que se beneficiarão da medida, que pode custar US$ 200 milhões para a empresa. De acordo com o The Verge, essa quantia representa menos de dois dias de lucro da Microsoft, que hoje está avaliada em US$ 2,1 trilhões pelo mercado financeiro — atrás somente da Apple, com US$ 2,4 trilhões.

O bônus pandêmico pode ser dado a todos os colaboradores que tiverem começado na gigante da tecnologia antes de 31 de março de 2021 e sejam de qualquer sucursal da empresa no mundo. Não estão contemplados os funcionários de empresas adquiridas pela Microsoft, como LinkedIn, GitHub e ZeniMax.

Em alta com os serviços de nuvem e de videogame, a Microsoft se junta a outras empresas de tecnologia que concederam bônus a seus funcionários em decorrência da pandemia. O Facebook concedeu bônus de US$ 1 mil a todos os 45 mil funcionários da empresa e a Amazon, de US$ 300 para os trabalhadores da linha de frente.