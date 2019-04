Snap Com a plataforma de games, a Snap mira o público jovem

Agora você pode desafiar seu amigo em um jogo dentro do aplicativo do Snapchat. A Snap, dona do aplicativo Snapchat, lançou nesta quinta-feira, 4, sua própria plataforma de games. A notícia agradou os investidores: as ações da empresa fecharam em alta de 5% nesta sexta-feira, 5. A plataforma já está disponível mundialmente com seis opções de jogos, feitos exclusivamente para o Snapchat.

Um dos seis jogos, chamado de Bitmoji Party, foi desenvolvido pela própria Snap. Para jogar, basta clicar em um botão que fica no espaço em que se escreve mensagens.

A Snap afirma que o diferencial da sua plataforma é que os jogos permitem que amigos interajam em tempo real – eles podem até conversar enquanto jogam no aplicativo.

A novidade, anunciada em um evento da Snap para parceiros de conteúdo e desenvolvedores em Los Angeles, nos Estados Unidos, confirma os rumores que apontavam a intenção a empresa de entrar no mercado de games. Segundo a empresa de dados Newzoo, o setor de jogos movimentou US$ 63,2 bilhões em 2018.

Com a plataforma de games, a Snap mira o público jovem. Nesta quinta-feira, 4, o presidente-executivo da empresa, Evan Spiegel, disse que a companhia atinge 90% dos jovens de 13 a 24 anos nos Estados Unidos.