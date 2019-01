Lucas Jackson/Reuters Snapchat pode ter conteúdos que não desaparecem

Perdendo usuários e ameaçado pela sombra de um prejuízo bilionário, o Snapchat pode estar perto de passar por mudanças bruscas em sua natureza - entre elas estariam a existência de snaps permanentes e a revelação da identidade dos autores de snaps públicos. Os novos recursos colocariam o aplicativo mais longe de sua ideia original de ser um serviço de conteúdo efêmero que preza pela privacidade de seus usuários. Por outro lado, o app do fantasminha ficaria mais parecido com redes sociais concorrentes como Instagram e Twitter.

Segundo a Reuters, não seriam todos os conteúdos que se tornariam permanentes - snaps privados e mensagens não seriam alterados. A mudança seria aplicada apenas ao material postados na seção Our Story, que já abriga conteúdo público. Atualmente, snaps públicos podem ser visualizados por 90 dias, três vezes mais do que o prazo original de 30 dias. Ainda assim, os usuários poderiam deletar o conteúdo a qualquer momento na nova configuração.

Além disso, a mudança também revelaria qual conta postou determinado conteúdo no Our Story. A Snap, proprietária do aplicativo, não quis se pronunciar sobre as possíveis alterações.

Grana. Embora possa alienar usuários mais fiéis, basta lembrar o barulho que a comunidade fez quando o Snapchat mudou a interface, a mudança deixa o conteúdo do app maix próximo uma rede social tradicional, o que pode ser usado para atrair mais parceiros e anunciantes. Desde o ano passado, a Snap mantém a iniciativa "Stories Everywhere", que almeja colocar o conteúdo da empresa em lugares que vão além do aplicativo.

Assim, o Snapchat já garante acesso a fotos e vídeos públicos de seus usuários para empresas de mídia. Quatro empresas têm acesso à ferramenta de compartilamento de conteúdo: NewsWhip, Storyful, SAM Desk e TagBoard. Essas companhias podem ver todos os snaps disponíveis publicamente, de forma semelhante às informações públicas compartilhadas hoje no Facebook e no Twitter.

De acordo com a Reuters, a natureza efêmera e anônima torna difícil a utilização desse material por organizações de mídia - já existe, inclusive, a ideia de tornar permanente snaps de celebridades. Investidores imaginam que a Snap pode atrair mais anunciantes caso o seu conteúdo pudesse ser mais aproveitado em outros sites.

Aumentar essa fonte de receita pode ajudar amenizar os problemas da empresa. Segundo a consultoria MoffetNathanson, a Snap deve atingir prejuízo de US$ 1,5 bilhão em 2019 - ela ficaria sem dinheiro antes de 2020 ou 2021, quando a companhia projetava ter lucros. Com a presença do recurso de Stories no Instagram, a empresa passou a perder usuários - nos últimos dois trimestres fiscais, foram 5 milhões de usuários a menos. Depois de ter atingido um pico de 191 milhões de usuários, a companhia tem atualmente 186 milhões. O patamar é quase o mesmo do final de 2017. Enquanto isso, o Instagram diz ter 400 milhões de usuários.

Dessa forma, as ações da companhia derreteram. Na sexta, elas valiam apenas 40% de quando passaram a ser ofertadas na Bolsa, em março de 2017.