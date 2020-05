Toru Hanai/Reuters Pandemia tem acelerado a digitalização de negócios como delivery de comida, segundo sócio do SoftBank

O grupo japonês SoftBank, acionista das maiores empresas de entregas de refeições da América Latina, espera uma consolidação rápida em diversos mercados, afirmou um executivo nesta quarta-feira, 13.

Paulo Passoni, sócio investidor do fundo do SoftBank para a América Latina, disse que espera consolidação na maior parte dos mercados. "É difícil ter mais que dois competidores em cada mercado nessa área de delivery de comida. Haverá consolidação global e regional", afirmou ele durante uma transmissão ao vivo organizada pela corretora XP Investimentos.

O SoftBank tem três apostas no mercado de entrega de comida. O fundo da América Latina é acionista do Rappi, fundado na Colômbia e ativo em toda região, mas globalmente o grupo é também acionista do Uber Eats e do Didi Eats, que cresceu muito no México, segundo Passoni.

Na terça-feira, 21, o Uber fez uma proposta global para adquirir a empresa de entregas Grubhub. Passoni disse que a pandemia o deixou mais confortável com o portfólio do SoftBank na América Latina, já que várias empresas de tecnologia estão tendo crescimento acelerado pelas medidas de distanciamento social e crescimento do e-commerce e entregas, e as economias da região estão acelerando sua digitalização.

Serviços de pagamento e bancos digitais também estão crescendo muito, acrescentou Passoni, porque a maior parte das empresas de varejo online e entregas não aceita dinheiro. O SoftBank tem uma participação acionária no Banco Inter.