SpaceX Veja como acompanhar o lançamento de satélites Starlink nesta terça

A SpaceX, do empresário Elon Musk, envia ao espaço nesta terça, 23, mais 60 satélites Starlink. O lançamento está programado para às 18h58 (horário de Brasília) e terá transmissão pelo canal do YouTube da companhia e pelo site da Nasa. Se tiver sucesso, a SpaceX deve bater um recorde ao enviar em único mês 178 satélites ao espaço.

O projeto Starlink prevê a construção de uma constelação de satélites de baixa altitude para a transmissão de internet em alta velocidade - o objetivo é permitir acesso à rede em qualquer ponto do planeta. Atualmente, a rede Starlink conta com cerca de 500 satélites no espaço e planeja atingir 12 mil aparelhos. É comum que cada lançamento leve cerca de 60 satélites.

Por sua altitude baixa e por serem muito brilhantes, os satélites Starlink pode ser vistos da Terra. Em maio, eles ficaram bem visíveis nos céus brasileiros. Para saber outras ocasiões em que será possível ver os satélites Starlink à noite, basta consultar o site Findstarlink.com e selecionar a sua região.