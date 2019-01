REUTERS/Mike Blake Bird levantou US$ 300 milhões em investimento

Uma das pioneiras dos patinetes elétricos nos EUA, a Bird levantou US$ 300 milhões em uma nova rodada de investimentos liderada pela Fidelity. Segundo o site Axios, o novo aporte não significa que o valor estimado da empresa de US$ 2 bilhões seja alterado - o investimento é considerado uma continuação da captação realizada pela Bird em junho de 2018. Na época, a startup levantou outros US$ 300 milhões.

A Bird disputa o mercado americano com a Lime, que espera levantar US$ 400 milhões numa nova rodada e chegar ao valor estimado de US$ 3 bilhões. O movimento das empresas indica um mercado movimentado para o setor, embora alguns investidores duvidem da sustentabilidade econômica das startups.

No Brasil, a Ride anunciou fusão com a mexicana Grin, reflexo do aporte de US$ 45 milhões na Grin. Um dos fundadores da Ride, Marcelo Loureiro, disse que se inspirou na americana Bird para trazer o modelo para o País.