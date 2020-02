Almir Alfiky/The New York Times Clearview já foi criticada por empresas como Facebook e Google

A startup americana Clearview AI, que possui um aplicativo de reconhecimento facial que usa como banco de dados imagens tiradas de redes sociais e sites na internet, disse nesta quarta-feira, 26, que teve informações de seu sistema roubadas. Entre os dados, estão a lista inteira de clientes da startup, o número de pesquisas realizadas por cada um deles e quantas contas cada cliente configurou. As informações são do site americano The Daily Beast.

Segundo Tor Ekeland, advogado da Clearview AI, o sistema apresentou uma falha de segurança que permitiu que um "acesso não autorizado" roubasse os dados da startup. "Infelizmente, as violações de dados fazem parte da vida no século 21. Nossos servidores nunca foram acessados. Corrigimos a falha e continuamos a trabalhar para fortalecer nossa segurança".

A Clearview AI tem um banco de dados com cerca de 3 bilhões de fotos, vindas de perfis da internet como Facebook, LinkedIn e YouTube. Empresas como Google e Facebook já se manifestaram contra o trabalho da startup, argumentando que os seus termos de privacidade não permitem identificação de imagem.

As práticas da empresa ganharam repercussão após uma reportagem do The New York Times publicada em janeiro, que expôs que a tecnologia da Clearview AI foi usada em mais de 600 agências de polícia dos Estados Unidos no ano passado.