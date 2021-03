Kacper Pempel/Reuters Em fevereiro, o Twitter testou o 'Spaces' com 1.000 usuários

O Twitter pretende disponibilizar seu recurso de áudio ao vivo para todos os seus usuários até abril, disse uma porta-voz da rede social nesta quinta-feira, 11. Chamada de "Spaces", a função está sendo testada desde dezembro de 2020.

O Spaces é uma das apostas do Twitter no ramo dos áudios, que ganhou força neste ano com o sucesso repentino do Clubhouse. Ao contrário do Clubhouse, no entanto, na ferramenta do Twitter não há um “corredor” em que é possível procurar por salas com interesses comuns — só é possível entrar em uma sala se ela for divulgada em tuítes ou se um perfil estiver falando ao vivo.

No final de fevereiro, o Twitter testou o recurso com 1.000 usuários. Analistas esperam que o grande trunfo do Twitter em relação aos concorrentes seja a base de mais de 300 milhões de usuários ativos mensalmente.

A rede social do passarinho está trabalhando em uma série de novidades na plataforma. No mês passado, a empresa anunciou um novo recurso, chamado de Super Follow, que vai permitir que usuários cobrem por tuítes — ainda não há previsão de lançamento para a função.