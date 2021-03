Simon Dawson/Reuters Uber Eats anuncia novas medidas para restaurantes de pequeno e médio porte

O Uber Eats anuncia nesta quarta-feira, 31, que está reajustando as taxas para os restaurantes parceiros da plataforma devido ao agravamento da pandemia de covid-19 no Brasil. As novidades começam a valer a partir de 8 de abril.

Negócios que já operam na plataforma de delivery com entregadores próprios poderão pedir o desconto de até 70% na redução das taxas do Uber Eats, que irá cobrar 5% do valor dos pedidos durante 30 dias. Já os restaurantes que usam os entregadores do serviço poderão ver desconto de 40% nas taxas, pagando 18% à plataforma nesse período de um mês. As requisições devem ser feitas até 7 de abril para confirmar o desconto.

Além disso, restaurantes parceiros com entregadores próprios que se cadastrarem no Uber Eats terão um mês para testar a plataforma sem pagar taxas. Quem optar por usar os motoboys do Uber Eats terá uma taxa fixa de 18% por pedido no período de avaliação.

O Uber Eats também irá investir cerca de R$ 70 milhões em ações de marketing para gerar demanda para os restaurantes cadastrados na plataforma e impulsionar as vendas durante o período.

"Essas novas medidas se somam às ações de auxílio que anunciamos em fevereiro e que estão sendo prorrogadas por mais um mês", declara em nota Rafael Pereira, chefe de Operações de Restaurantes do Uber Eats. Entre essas ações está a antecipação diária e gratuita dos pagamentos para os restaurantes. "Essa é a melhor solução de adiantamento de recebíveis do mercado. Sabemos como o fluxo de caixa é importante e acreditamos que, ao repassar esses valores diariamente, ajudamos os empresários a tomarem as melhores decisões financeiras para os seus negócios".

Durante 2020, o Uber Eats afirma que registrou crescimento de 80% no número de restaurantes cadastrados, "reflexo claro da necessidade dos negócios migrarem para o online com o fechamento do atendimento presencial nas cidades", diz a nota à imprensa.