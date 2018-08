NYT Mark Zuckerberg durante audiência no Senado nesta quarta-feira, 10

O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, prestou nesta terça-feira, 10, o primeiro de dois depoimentos marcados para esta semana no Congresso americano. Em uma sessão que durou cinco horas e dez minutos, o executivo foi interpelado por 44 senadores dos comitês Judiciário e do Comércio do Senado dos EUA.

Ele ouviu muitas perguntas – das mais complexas às mais básicas, vindas de políticos que pareciam não saber como a internet ou o próprio Facebook funcionam. E falou bastante também – é possível até dizer que talvez Zuckerberg nunca tenha falado tanto publicamente numa única ocasião. O executivo também se repetiu muitas vezes – seja por ouvir perguntas iguais ou por repetir frases que vem dizendo há quase um mês, quando o escândalo do uso ilícito de dados de 87 milhões de pessoas pela consultoria Cambridge Analytica foi revelado pelos jornais The Observer e The New York Times.

Neste texto, a reportagem do Estado separou os 10 principais momentos do longo depoimento. Nesta quarta-feira, 11, Zuckerberg volta ao Capitólio para falar com os deputados americanos, a partir das 11h da manhã (horário de Brasília).

1. Aleksandr Kogan vendeu dados para outras empresas

A principal novidade surgida do depoimento de Zuckerberg apareceu quase despercebida, durante a pergunta da senadora democrata Tammy Baldwin. Em meio a uma série de perguntas, ela questionou o executivo se Kogan – responsável pelo quiz This is Your Digital Life, cuja base de dados coletados foi vendida à Cambridge Analytica – comercializou informações para outras empresas.

“Sim, ele vendeu”, foi a resposta de Zuckerberg. O executivo disse ainda que uma das empresas é a Eunoia – fundada por Christopher Wylie, o informante que revelou o escândalo aos jornais – e que forneceria uma lista, não disponível à mão, na hora. Após a pergunta, que gerou a informação mais importante do depoimento, a senadora mudou de assunto. Durante a sessão, nenhum senador retomou o tema. A expectativa é de que algum deputado peça esclarecimentos a Zuckerberg na sessão desta quarta-feira.

2. O Facebook não é um monopólio – ao menos para Zuckerberg

Uma das principais críticas que o Facebook vem sofrendo é a de que a empresa pratica um monopólio das redes sociais – ou um duopólio, em parceria com o Google, pela publicidade digital. O senador republicano Lindsey Graham tentou enquadrar a empresa nessa lógica em um diálogo que pareceu tolo, mas revelou muito sobre o Facebook:

– Quem são seus competidores?, questionou o político.

– Temos vários, em diferentes categorias. A Apple, o Google, a Microsoft… – enumerou Zuckerberg.

– Eles fazem o mesmo que você? Se eu não gosto de um Ford, posso comprar um Chevy. O que eu tenho se não gostar do Facebook?

– Temos muitos serviços...

– Você não acha que têm um monopólio?

– Não me parece assim, senhor.

Em um comunicado emitido depois, Graham não concordou com Zuckerberg: “O Facebook é um monopólio virtual e deve ser regulado”, disse.

3. O Facebook pode ter uma versão paga no futuro?

Boa parte da discussão desta tarde de terça-feira foi baseada no modelo de negócios do Facebook – usar dados dos usuários para vender anúncios e faturar com isso. Questionado se aceitaria que os usuários pagassem para usar o Facebook, sem ter seus dados coletados, Zuckerberg deu uma declaração ambígua. “Sempre haverá uma versão gratuita do Facebook”. A frase é diferente do que aparece na página inicial da rede social: “é de graça – e sempre será.”

Nas redes sociais, não foram poucos os que suspeitaram que isso poderia significar que uma versão paga do Facebook – sem anúncios, talvez? – poderia estar a caminho. Há, no entanto, quem diga que Zuckerberg construiu a frase para não se comprometer publicamente em dizer que o negócio será sempre gratuito – o que poderia lhe causar problemas na Justiça ou questionamentos de investidores no futuro, caso o negócio da empresa mudasse.

4. De quem são os dados?

Outra questão importante que Zuckerberg teve de responder foi sobre a posse e o controle dos dados dos usuários – afinal, se eles são das pessoas, por que é o Facebook que ganha dinheiro com isso? A pergunta do senador Brian Schatz quase encurralou o executivo do Facebook. Antes que Zuckerberg pudesse responder propriamente, porém, o tempo dedicado ao pronunciamento de Schatz – cinco minutos, por padrão – foi encerrado. (O tempo curto para cada parlamentar, aliás, foi outro aliado de Zuckerberg durante o depoimento.)

5. Desculpas não são suficientes.

Antes das perguntas começaram, Zuckerberg repetiu o discurso que fez a jornalistas na semana passada, chamando para si a responsabilidade pelos erros cometidos pelo Facebook e pedindo desculpas. Frases com esse conteúdo se repetiram pelas cinco horas de depoimento – mas não agradaram a muitos parlamentares. “É hora de parar de pedir desculpas e trazer mudanças. Em 14 anos, não vimos muitas mudanças na forma como vocês garantem proteção para os usuários”, disse a senadora democrata Catharine Cortes Masto. Seu colega de partido, Richard Blumenthal levou até cartazes com frases antigas de Zuckerberg pedindo desculpas para sublinhar esse argumento.

Conheça as celebridades que já deixaram o Facebook após o escândalo com dados pessoais











Foto: Reuters/Mike Blake Fundador da Tesla e da Space X, o empreendedor Elon Musk foi desafiado por um usuário do Twitter a deletar as páginas de suas empresas do Facebook, em 23 de março – bem no início do escândalo da empresa com a Cambridge Analytica. Em resposta, Musk disse que "não sabia que tinha páginas no Facebook, mas que as deletaria." Segundo o site americano TechCrunch, Musk demorou menos de 20 minutos para fazê-lo. Foto: Reuters/Mario Anzuoni Conhecido por inúmeros filmes de comédia, o ator Jim Carrey deletou sua conta no Facebook um pouco antes da revelação do escândalo com a Cambridge Analytica. No início deste ano, o ator se mostrou indignado com a interferência que os russos conseguiram causar na eleição americana de 2016 a partir da rede social. "O que o mundo precisa agora é de capitalismo com consciência", disse. Foto: AP Photo/Luca Bruno Em entrevista ao jornal USA Today em 8 de abril, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, disse que iria deletar sua conta no Facebook. "Na Apple, vendemos produtos. Com o Facebook, é como dizem: você é o produto", declarou Wozniak. Foto: Reuters/Keith Bedford A diva pop foi outra que decidiu deixar a rede social de Mark Zuckerberg: em março, ela publicou no Twitter que estava deletando o Facebook, não sem dor no coração – a cantora reconheceu que a rede social foi muito útil para seus programas de caridade. Foto: Reuters/Mario Anzuoni O comediante Will Ferrell foi um dos primeiros a deixar o Facebook: em março, ele declarou que estava deletando sua conta em protesto ao uso ilícito de dados pela Cambridge Analytica. Ele disse que não pode usar, de boa fé, "os serviços de uma empresa que permitiram a disseminação de propaganda para quem estava mais vulnerável." Foto: Reuters/Mike Blake O cofundador do WhatsApp (e ex-funcionário do Facebook, por consequência) Brian Acton foi uma das principais vozes a se levantarem contra a rede social. Em sua conta no Twitter, Acton, que deixou a empresa no final de 2017, publicou uma mensagem dizendo "é hora #deletefacebook". Ele é conhecido por ser um grande defensor da privacidade e da criptografia. Foto: AP A atriz Rosie O'Donnell também foi outra que resolveu sair da rede social – em um tuíte feito em março, a atriz pediu ao Facebook para criar um botão vermelho dizendo "EU QUERO SAIR AGORA" para facilitar o movimento aos usuários.

6. O Facebook pode ter quebrado um contrato com a FTC

Em 2011, bem antes do início do escândalo da Cambridge Analytica, o Facebook assinou um acordo com a autoridade regulatória de comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) prometendo proteger os dados de seus usuários. O pacto é um dos principais temas em discussão hoje – se ficar provado que a empresa foi negligente no caso Cambridge Analytica, ela pode sofrer pesadas multas e sanções.

Na sessão desta terça-feira, 10, essa possibilidade se tornou mais concreta para a opinião pública: questionado pelo senador democrata Bill Nelson se avisou a FTC ou os usuários quando soube que a Cambridge Analytica tinha uma base de dados em 2015, Zuckerberg disse que não. “Achamos que o caso estava encerrado quando pedimos para eles deletarem essas informações.”

7. O novo mantra do Facebook não é… sexy

Nos “áureos tempos”, o mantra do Facebook era bastante agressivo: “seja rápido e quebre coisas”, uma tradução livre para “move fast and break things”. Quando um senador citou a frase, Zuckerberg interviu e disse que o lema da empresa foi atualizado. “Seja rápido, mas com infraestrutura estável”, lembrou ele. “É pouco sexy, eu sei.”

8. O WhatsApp não compartilha dados com o Facebook

Um aviso aos mais de 120 milhões de usuários brasileiros do WhatsApp – ou, no mínimo, uma promessa: segundo Zuckerberg, o Facebook não tem acesso aos dados de conversas dos usuários do WhatsApp, nem consegue criar anúncios baseados no conteúdo dessas conversas. A primeira parte é algo que o Facebook bate na tecla há tempos – graças à criptografia presente nas mensagens trocadas pelo aplicativo –, mas a segunda nunca foi dita de forma tão evidente. A União Europeia, porém, discorda: atualmente, uma investigação se há troca de informações entre os dois aplicativos está correndo no Velho Continente.

Veja a evolução do design do Facebook ao longo de 12 anos











Foto: Reprodução Assim nasceu o Facebook – ou melhor, o Thefacebook.com – em 2004. Em 4 de fevereiro, o site era voltado apenas para alunos de Harvard. Meses depois, cresceu para Stanford, Columbia e Yale, e em maio de 2005 passou a suportar alunos de mais de 800 universidades nos EUA. Foto: Reprodução Em 2005, um perfil comum do Facebook mostrava muitos detalhes que você até encontra em um perfil hoje em dia, mas ainda de um jeito muito parecido com o bom e velho Orkut. Foto: Reprodução Em 2006, o Thefacebook perde o "the" e passa a ser só Facebook. Junto com a mudança de nome, o site ganha uma nova cara, com uma fonte mais legível e mais destaque para a foto do usuário. Foto: Reprodução Um ano depois, o Facebook ganhou uma cara mais adulta, o que incluiu a adição do Mini Feed no perfil: uma pequena timeline que mostrava as atividades do usuário diretamente em seu perfil. Pourcas semanas após a introdução do Mini Feed, o Facebook reduziu as restrições para usuários e se abriu para qualquer um com um endereço de email acima de 13 anos de idade. Foto: Reprodução Em meados de 2008, o Facebook mudou de cara novamente: o principal destaque eram as barrinhas que organizavam melhor o layout do site, como a barra de tarefas mais limpa no topo da página, além de colunas para separar sua atividade dos dados do seu perfil. Foto: Reprodução Em março de 2009, o Facebook lançou uma nova página inicial, que adicionou uma ferramenta de publicação: a partir daquele momento, era possível postar links, fotos e vídeos sem precisar de um clique extra, entrando no seu próprio perfil. Foto: Reprodução Em 2010, mais uma reforma: o principal destaque ficou com a barra de fotos, que apareciam no topo da página do usuário e mostravam mais sobre como ele era. Foto: Reprodução Outra reforma de 2010 foi a adição do Open Graph, que permitiu que atividades de fora do Facebook aparecessem na linha do tempo. As novas postagens precisavam ser aprovadas pelo usuário, mas muitos deles não perceberam que estavam compartilhando atividades em sites como Vevo, Spotify e YouTube, mostrando que estavam ouvindo aquela música vergonhosa que você só ouve escondido no fundo do seu quarto. Foto: Reprodução Em 2011, o Facebook introduziu um novo jeito de ver perfis de usuários: a Timeline. No lugar das informações escolhidas pelos usuários, o foco agora ficava em suas atividades, em ordem cronológica. A alteração causou polêmica na época, mas hoje é bem aceita pelos mais de 1 bilhão de pessoas que usam o Facebook. Foto: Reprodução No início de 2012, o Facebook lançou uma nova ferramenta de visualização de fotos, que mostravam imagens maiores. Os comentários e anúncios passavam a aparecer no lado direito da tela quando as fotos eram expandidas. Foto: Reprodução Em março de 2013, a Linha do Tempo ganhou uma atualização considerável: além de mostrar novos jeitos para apps aparecem na timeline, a alteração criou a Foto de capa e deu mais controle aos usuários para o que aparecia (ou não) em seu perfil. Foto: Reprodução E está aí um perfil dos dias de hoje. Muita mudança, né?

9. Facebook não quer colaborar com política anti-imigração

Uma das principais bandeiras de Donald Trump na presidência é a resistência à imigração e presença de estrangeiros nos Estados Unidos – especialmente de países considerados suspeitos. Recentemente, começou a se discutir nos EUA a possibilidade do país pedir acesso às redes sociais – Facebook e Twitter, por exemplo – de um indivíduo que pedir vistos de turismo ou imigração. Questionado sobre o assunto pela senadora democrata Mazie Hirono, Zuckerberg disse: “Não colaboraríamos proativamente com um sistema desses, só se descobríssemos uma ameaça ou se uma ordem judicial nos pedisse assim.”

10. Zuckerberg não sabe se o Facebook monitora usuários quando está fechado

Não foram poucas as vezes em que Zuckerberg desviou de uma questão capciosa ou comprometedora dizendo uma frase mágica: “Meu time vai entrar em contato contigo para lhe passar os detalhes.”

Uma, porém, que ficou mesmo sem resposta, pode colocar o Facebook em apuros: no início do depoimento, o senador republicano Roy Blunt questionou Zuckerberg pelo monitoramento de dados que faz em smartphones Android, coletando, por exemplo, os metadados de chamadas telefônicas e mensagens de voz.

O executivo fez questão de dizer que a prática é feita pelo Facebook Messenger, app de mensagens instantâneas, já foi resolvida e não dá acesso ao conteúdo das mensagens. Na sequência, o político perguntou se o Facebook monitora a localização dos dispositivos mesmo quando o aplicativo está aberto. “Não sei responder isso”, disse Zuckerberg.