Dado Ruvic/Reuters Limite de cinco mensagens no WhatsApp passa a valer hoje no mundo todo

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp vai passar a limitar globalmente para cinco o número de vezes que um usuário pode reenviar uma mensagem para contatos ou grupos, em uma tentativa de combater disseminação de informações falsas e rumores, afirmaram executivos da companhia nesta segunda-feira, 21.

“Estamos impondo um limite de cinco mensagens em todo o mundo a partir de hoje”, disse Victoria Grand, vice-presidente de comunicações do WhatsApp, em evento na capital da Indonésia. A limitação é válida também para o WhatsApp Business.

Anteriormente, o usuário do WhatsApp podia reenviar uma mensagem para 20 contatos ou grupos, colocado em prática em julho do ano passado. O limite de cinco reenvios expande para o nível global uma medida que a empresa colocou em prática na Índia em julho de 2018, depois da disseminação de rumores em mídias sociais resultarem em assassinatos e tentativas de linchamento. Antes de julho, o limite praticado no mundo todo era de 250 mensagens.

Agora, se um usuário tenta encaminhar mensagens para um número superior a cinco, surge uma mensagem informando o novo limite. Mesmo sem anúncio oficial, o novo recurso já estava em testes desde dezembro - alguns usuários brasileiros já haviam se deparado com a mudança.

"O WhatsApp foi projetado para mensagens privadas e nosso objetivo é ajudar as pessoas a se conectarem de forma privada com seus entes queridos e com negócios importantes para elas. O tamanho médio dos grupos é de seis pessoas. Durante nosso período de teste, vimos uma redução de 25% no compartilhamento de mensagens encaminhadas no WhatsApp. Acreditamos que este é um número razoável para alcançar amigos próximos e ajudar a evitar abusos", disse a empresa ao Estado.

O WhatsApp, que tem 1,5 bilhão de usuários, está tentando encontrar formas de impedir o uso indevido do aplicativo, em meio a preocupações globais de que a plataforma está sendo usada para disseminar notícias falsas, fotos manipuladas, vídeos fora de contexto e boatos transmitidos por mensagens de áudio.

Durante as eleições brasileiras, em outubro passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia sugerido à empresa o limite de cinco mensagens como forma de combater a disseminação de notícias falsas. Na mesma época, o serviço derrubou contas suspeitas de dispararem mensagens em massa.

O WhatsApp vai lançar uma atualização para ativar o limite a partir desta segunda-feira, afirmou diretor de comunicações do WhatsApp, Carl Woog. Os usuários de dispositivos Android receberão a atualização primeiro, que chegará em breve ao iPhone.