As chamadas de voz e vídeo do WhatsApp estão chegando à versão do app para computadores, o WhatsApp Web. De acordo com o site WABetainfo, que analisa códigos beta no aplicativo de mensagens, a empresa está começando a liberar a função para alguns usuários.

Com o recurso, afirma o site, será possível atender chamadas diretamente pelo computador - uma nova janela piscará na tela com a ligação, informando o nome de quem está ligando. Assim como acontece no celular, o usuário terá a opção de atender ou recusar a chamada.

Para ligar, haverá um botão de chamada em cada conversa, ao lado do ícone de pesquisa. Enquanto a ligação estiver em curso, uma pequena janela ficará em exibição na tela, mostrando o tempo da conversa e também opções de desligar microfone e câmera.

O WhatsApp não comentou o assunto. Ainda não há informação de quando a nova função será liberada para todos os usuários da plataforma.