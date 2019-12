Renata Okamura/Estadão Patinete mais em conta varia de acordo com duração da corrida

A guerra dos patinetes elétricos está esquentando no Brasil: nesta terça-feira, 3, o Uber anunciou que vai começar a operar esse tipo de veículos no País, começando pela cidade de Santos, no litoral paulista. Por aqui, a empresa vai encontrar competição de duas grandes marcas: a Grow, resultado da fusão entre Yellow e Grin, e americana Lime, que aterrissou por aqui em setembro. Qual dos serviços, porém, é mais vantajoso: Yellow/Grin, Lime ou Uber? Tudo depende de quanto tempo o usuário pretende rodar com o veículo. E vale lembrar: nenhuma cidade do Brasil conta com a operação das três empresas atualmente.

Os serviços efetuam dois tipos de cobrança: uma taxa para desbloqueio do patinente mais um adicional por minuto a cada viagem. Cada um dos três concorrentes têm valores diferentes para cada uma das taxas, o que faz com que o campeão por viagem mude de acordo com o tempo rodado.

A Yellow, que juntamente com a Grin pertence à controladora Grow, tem a taxa de desloqueio mais cara: R$ 3 por viagem. As empresas são seguidas por Lime (R$ 2,25) e Uber (R$ 1,50). Por outro lado, Yellow/Grin têm a taxa por minuto mais baixa (R$ 0,50), enquanto os outros rivais têm o mesmo valor por minuto: R$ 0,75.

O Uber, que está operando apenas em Santos atualmente, ganha em corridas mais curtas, de até seis minutos. A partir desta marca, Yellow/Grin se torna o serviço mais vantajoso. A Lime, que caminha para um prejuízo global de US$ 300 milhões em 2019, nunca é a melhor opção – a empresa opera em São Paulo e Rio de Janeiro. Veja algumas simulações abaixo.

1 minuto: Uber

1 - Uber: R$ 1,50 + R$ 0,75 = R$ 2,25

2 - Lime: R$ 2,25 + R$ 0,75 = R$ 3

3 - Yellow/Grin: R$ 3 + R$ 0,50 = R$ 3,50

2 minutos: Uber

1 - Uber: R$ 1,50 + R$ 1,50 = R$ 3

2 - Lime: R$ 2,25 + R$ 1,50 = R$ 3,75

3 - Yellow/Grin: R$ 3 + R$ 1 = R$ 4

3 minutos: Uber

1 - Uber: R$ 1,50 + R$ 2,25 = R$ 3,75

2 - Lime: R$ 2,25 + R$ 2,25 = R$ 4,50

3 - Yellow/Grin: R$ 3 + R$ 1,5 = R$ 4,50

4 minutos: Uber

1 - Uber: R$ 1,50 + R$ 3 = R$ 4,50

2 - Yellow/Grin: R$ 3 + R$ 2 = R$ 5

3 - Lime: R$ 2,25 + R$ 3 = R$ 5,25

5 minutos: Uber

1 - Uber: R$ 1,50 + R$ 3,75 = R$ 5,25

2 - Yellow/Grin: R$ 3 + R$ 2,5 = R$ 5,50

3 - Lime: R$ 2,25 + R$ 3,75 = R$ 6

6 minutos: Uber e Yellow/Grin

1 - Uber: R$ 1,50 + R$ 4,50 = R$ 6

2 - Yellow/Grin: R$ 3 + R$ 3 = R$ 6

3 - Lime: R$ 2,25 + R$ 4,50 = R$ 6,75

Acima de 7 minutos: Yellow/Grin

1 - Yellow/Grin: R$ 3 + R$ 3,50 = R$ 6,50

2 - Uber: R$ 1,50 + R$ 5,25 = R$ 6,75

3 - Lime: R$ 2,25 + R$ 5,25 = R$ 7,50