O YouTube anunciou nesta sexta-feira, 20, que reduzirá sua qualidade do streaming de vídeos na União Europeia para evitar problemas na internet, já que milhares de europeus, em razão da pandemia de coronavírus, passaram a trabalhar em casa.

O YouTube é a segunda empresa, depois do Netflix, a agir depois que o chefe da indústria da UE, Thierry Breton, pediu às plataformas de streaming que reduzissem a qualidade de seus vídeos para evitar a sobrecarga da internet. Os vídeos representam uma parte substancial dos dados de tráfego da internet.

Dado Rvic/Reuters YouTube reduzirá qualidade dos vídeos na Europa

A mudança ocorreu depois que Breton conversou com o presidente-executivo da Alphabet, Sundar Pichai, e com a presidente-executiva do YouTube, Susan Wojcicki. A empresa disse que até agora havia visto apenas alguns picos de uso, mas decidiu agir para minimizar o estresse no sistema.

Um porta-voz disse que a decisão inclui o Reino Unido e será inicialmente de 30 dias, sujeita a revisão.

Os provedores de telecomunicações da Europa, da Vodafone à Deutsche Telekom, relataram um aumento no tráfego de dados nos últimos dias.

Breton quer que a internet seja capaz de lidar com serviços cruciais, como assistência médica e aulas online, já que milhares de crianças estão em casa por conta do surto de coronavírus.

A Netflix disse na quinta-feira que reduziria as taxas de bits, que determinam a qualidade e o tamanho de seus arquivos de áudio e vídeo, em toda a Europa por 30 dias, reduzindo o tráfego nas redes europeias em cerca de 25%.

Amazon

A Amazon também decidiu reduzir a qualidade dos vídeos do Amazon Prime para garantir a saúde da rede.

"Apoiamos a necessidade de gestão cuidadosa dos serviços de telecomunicações para garantir que sejam capazes de lidar com a crescente demanda de internet agora que muitas pessoas estão em casa por conta do Covid-19", disse um representante da empresa ao jornal The Guardian.

A medida vale só para a Europa e não tem data para ser encerrada. / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS