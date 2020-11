Amazon Amazon Echo e sua versão reduzida, Echo Dot, já estão à venda no site da Amazon

Em comemoração ao primeiro aniversário da assistente de voz Alexa no Brasil, a Amazon inicia nesta quinta-feira, 5, a venda das novas versões de suas caixas de som conectada Echo e Echo Dot.

Anunciadas em um evento no mês de setembro, as caixas de som tiveram seu design modificado, trocando o formato cilíndrico por um visual em forma de “bolinha”. Os aparelhos receberam também melhorias na acústica: um woofer (alto falante dedicado a sons graves) de 3 polegadas e dois tweeters (alto falantes dedicados a sons agudos), bem como processamento Dolby, da conhecida marca dedicada a sistemas de áudio.

A Echo Dot sai por R$ 399, enquanto a versão maior Echo custa R$ 799 – ambos estão disponíveis nas cores branco, preto e azul. Além disso, o Echo Dot com relógio (isto é, um painel de LED que mostra as horas) também foi renovado para o novo formato esférico e custará R$ 499 no País, nas cores branca e azul. A versão, porém, deve chegar ao site apenas nos próximos dias.

A linha se completa com o Fire TV Stick Lite, dispositivo capaz de conectar qualquer TV a aplicativos e serviços de streaming. O aparelho foi lançado em outubro no mercado nacional e custa R$ 349. Já a Echo Show 10, dispositivo que tem a maior tela já lançada pelas caixas conectadas da Amazon, ainda não tem data para chegar por aqui – no País, estão à venda apenas a Echo Show 5 e a Echo Show 8, com telas menores.

Um ano de Alexa

Para marcar o primeiro ano de Alexa no Brasil, a empresa também divulgou uma série de curiosidades sobre as funções — ou as skills — que a assistente de voz possui. Segundo a empresa, quando chegou por aqui, haviam 300 skills disponíveis. Agora, já são mais de 1,4 mil.

A assistente de voz ganhou novas funções conforme o avanço da pandemia, para entreter e informar seus usuários. De acordo com a Amazon, a Alexa reproduziu jogos, como o Show do Milhão — sucesso na emissora SBT — mais de 350 mil vezes. Na cozinha, foram 360 mil receitas citadas, enquanto os pedidos para consultar o horóscopo tiveram mais de 50 mil reproduções.

Segundo Jacques Benain, chefe de dispositivos na Amazon Brasil, o ano da Alexa no País se relaciona diretamente com a aceitação do dispositivo e da melhoria das skills, tanto na sua funcionalidade, quanto na adaptação ao idioma, principalmente durante a pandemia de coronavírus. “A pandemia afetou a vida de todas as pessoas. Percebemos um aumento de vendas e estamos realizando o nosso propósito no Brasil. Temos visto um efeito positivo, os brasileiros respondem bem ao esforço que a gente tem feito, e isso se reflete na adoção dos produtos e nas nossas expectativas”, disse ele, durante o evento.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas