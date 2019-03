Amazon O novo Kindle começará a ser vendido em abril nos Estados Unidos, por US$ 90

A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 20, o novo Kindle da linha básica de leitores eletrônicos. A principal novidade é iluminação que permite que o leitor ajuste o brilho da tela para ler em qualquer lugar, seja à noite em ambientes fechados ou em lugares abertos ao sol. Até então, esse recurso só estava disponível nas linhas mais caras do aparelho, a Paperwhite e Oasis. O novo Kindle começará a ser vendido em abril nos Estados Unidos, por US$ 90. O dispositivo chega ao Brasil até junho deste ano – ainda não há preços para o mercado brasileiro.

O design do novo Kindle será mais fino e mais leve. Apesar da nova função de iluminação, a Amazon garante que a bateria aguenta semanas sem recarga. A empresa também afirma que o aparelho terá memória capaz de armazenar milhares de livros.

O novo Kindle terá um recurso que marca como lidos os livros na biblioteca, assim que o usuário termina de ler. A tela inicial do leitor eletrônico mostra mais recomendações de leitura com base no histórico do usuário. Essas funções fazem parte da atualização de software da Amazon, que inclui o Kindle Paperwhite de sexta geração, além dos dispositivos mais recentes.