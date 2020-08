Amazon A pulseira Halo, da Amazon, possui um recurso capaz de calcular a gordura corporal por meio de fotos em 3D do corpo

A Amazon acaba de entrar na moda das pulseiras inteligentes. A empresa anunciou nesta quinta-feira, 27, a sua pulseira Halo, juntamente com um aplicativo fitness. O aparelho custará US$ 100, enquanto a assinatura mensal da plataforma sairá por US$ 4. Com a novidade, a Amazon passa a disputar o mercado de vestíveis que já tem grandes nomes como a Apple, dona do Apple Watch, e a Xiaomi, fabricante da Mi Band.

Diferentemente dos outros aparelhos da categoria, a pulseira Halo não possui tela: os principais controles são feitos pelo app. O dispositivo possui os recursos clássicos de uma pulseira ou relógio inteligente, como analíse de frequência cardíaca, monitoramento do sono e contagem de passos.

Os diferenciais são um recurso capaz de calcular a gordura corporal por meio de fotos em 3D do corpo e também uma ferramenta que identifica emoções por meio do tom de voz do usuário.

A Apple é a líder mundial do segmento de vestíveis com uma participação de 29,3% no primeiro trimestre de 2020, segundo dados da empresa de pesquisa IDC./COM REUTERS