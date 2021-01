Gonzalo Fuentes/Reuters A Apple estaria testando versões de telas que abrem tanto na vertical como na horizontal

Seguindo uma tendência do mercado, a Apple começou a trabalhar em seu primeiro smartphone de tela dobrável, afirmou nesta segunda-feira, 18, a agência de notícias Bloomberg. Segundo a publicação, a fabricante de Cupertino já está testando protótipos com dobraduras quase invisíveis no aparelho.

A ideia, segundo as fontes próximas ouvidas pela Bloomberg, ainda não tem detalhes sobre lançamento e não está tão perto de ser anunciada no mercado. Por enquanto, o desenvolvimento do smartphone ainda está limitado às telas, e a Apple não confirmou se pode ou não lançar um modelo do tipo, apesar dos rumores que circulam desde o ano passado.

A forma do celular também ainda não foi decidida: a Apple estaria testando versões que abrem na vertical, como o Galaxy Z Flip, e também na horizontal, como o Galaxy Fold. Entre os modelos, uma tela de 6,7 polegadas — considerada a maior já colocada em um iPhone até o momento — seria um dos planos da empresa nos testes.

Enquanto a tela dobrável da Apple não é apresentada, as novidades para 2021 da empresa também podem ficar menos significativas. A Bloomberg também informou que a fabricante segue administrando os danos relacionados à covid-19 e especialistas afirmam que o design do celular deste ano pode permanecer praticamente o mesmo do iPhone 12. A grande novidade seria o Touch ID diretamente na tela do smartphone. Desde o lançamento do iPhone X, em 2017, as versões atualizadas do aparelho não contam com o leitor de digitais.