Foto: Apple Em um evento online realizado na sede em Cupertino, Califórnia, a Apple anunciou algumas novidades nesta terça-feira, 13. O iPhone foi a estrela do dia, mas outros produtos também fizeram parte do anúncio. Veja tudo o que rolou no lançamento.

Foto: Apple O HomePod mini é uma versão compacta do HomePod, lançado em 2018. Com um tecido macio, para ajudar a acústica, a caixinha vem em formato esférico e pode ser o som ambiente por diversos ambientes da casa, ou até mesmo ser combinado para criar um sistema estéreo em uma sala.

Foto: Apple O HomePod terá integração com o iPhone com ajuda da assistente virtual Siri. Além disso, o HomePod mini poderá se integrar a outros dispositivos de casa conectada, por meio do app HomeKit. A Apple também informou que o dispositivo será capaz de reconhecer o tom de voz de cada morador para personalizar o uso. O aparelho vai custar US$ 99 nos EUA.

Foto: Apple A novidade entre os modelos de iPhone anunciados no evento foi o iPhone 12 Mini, uma versão compacta do celular. com as mesmas especificações do iPhone 12. A versão menor tem tela de de 5,4 polegadas e promete ser fácil de se ajustar na mão.

Foto: Apple A Apple trouxe durante o evento uma notícia importante para os consumidores. A partir de agora, a empresa vai parar de mandar carregadores dentro das caixas dos celulares: será preciso comprar um carregador à parte quando você comprar um iPhone. A Apple afirma que a decisão tem caráter ecológico, visando reduzir a emissão de carbono.

Foto: EFE Assim como os iPhones 12, os modelos iPhone 12 Pro e iPhone Pro Max também terão suporte á rede 5G. É a primeira vez que aparelhos da Apple são compatíveis com a tecnologia.

Foto: Apple Outra novidade nas câmeras potentes das versões Pro é o sensor LiDAR (o "buraco" preto no conjunto de câmeras). A tecnologia já está presente em alguns modelos de iPad, e permitem uma câmera 3D de alta qualidade em diversos ambientes.

Foto: Apple O A14 Bionic é o primeiro chip construído para um smartphone com transistores de 5 nanômetros. São 11,8 bilhões de transistores e motor neural, de inteligência artificial, com 16 núcleos — o iPhone 11 tinha 8.

Foto: Apple Outra novidade nos novos modelos de iPhone é o MagSafe. Com corpo magnético, a traseira do iPhone 12 e iPhone 12 Mini funcionam como um ímã, e pode se conectar com carregadores, capinhas de celular e compartimentos, como carteiras e porta-cartões, por exemplo.