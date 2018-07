Rick Wilking/Reuters Novidades da Alexa foram disponibilizadas depois de nova atualização de software

Quem tem a assistente virtual Alexa, da Amazon, agora pode começar o dia ouvindo a sua playlist favorita. Isso porque a última atualização da assistente virtual controlada por voz, presente em dispositivos como a caixa de som conectada Amazon Echo, permite que o usuário defina alarmes com músicas, listas de reprodução, artistas ou gêneros específicos.

O novo recurso conta com suporte de várias plataformas de streaming de música, como o Spotify, e serviços populares nos Estados Unidos de rádios online, como Pandora, TuneIn, SirusXM e iHeartRadio.

A Amazon garante que a assistente atende pedidos bem específicos como “Alexa, me acorde às 7h da manhã com músicas da Beyoncé” ou desejos mais vagos como “Alexa, me acorde ao som dos anos 80 às 8h”.

A atualização está disponível desde a última segunda-feira, 11, para os Amazon Echos ou em qualquer dispositivo Alexa.

Hoje, a Amazon domina o mercado de caixas de som conectadas nos Estados Unidos – segundo a consultoria eMarketer, o Amazon Echo responde por 70% das vendas do segmento no país, contra 20% do Google Home, do Google. As duas empresas têm batalhado por esse mercado e pelo de assistentes de voz, no qual competem contra a Apple (Siri) e a Microsoft (Cortana).

Na semana passada, o Google bloqueou o YouTube nos dispositivos da varejista online – para analistas do mercado, o episódio ilustra o que pode ser um cenário de competição acentuada nos próximos anos no Vale do Silício, em mercados cada vez mais consolidados e em que uma empresa terá a maioria dos usuários.