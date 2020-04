Apple Novo iPhone tem Touch ID, como os antigos

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 15, o lançamento do novo modelo do iPhone SE. É o novo aparelho de entrada da empresa que, apesar de levar o mesmo nome do lançamento de 2016, usa como base a carcaça do iPhone 8 e traz funcionalidades encontradas em modelos topo de linha.

Diferente dos iPhones da série 8, o novo iPhone SE vem com o chip de processamento mais atual da Apple: o A13 Bionic, que é até 2x mais rápido que o A11. Ele também aumenta o número de chips telefônicos para dois e promete conexão Wi-Fi até 38% mais rápida.

Com o chip A13 Bionic, o novo SE é totalmente compatível com o iOS 13 e, por isso, consegue trazer mais qualidade no processamento da iluminação das fotos, mesmo em selfies. Além disso, mesmo sendo custo-benefício, o aparelho tem compatibilidade com carregamento rápido e sem fio. Apesar de não ter data de lançamento no Brasil, o SE já tem preço no Brasil – vai de R$ 3,7 mil para a versão com 64GB de armazenamento até R$ 4,5 mil para a versão de 256GB. Há ainda uma opção intermediária, com 128 GB de armazenamento, por R$ 4 mil. Nos Estados Unidos, a pré-venda começa nesta sexta-feira, 17, e começará a entrega já na sexta-feira seguinte, dia 24.

Neste texto, entenda as diferenças entre as especificações de cada iPhone que estará à venda no final do ano – o SE entra para a lista junto com os iPhones da família 11 e o XR. Os iPhones 8 e 8 Plus saem da loja oficial da Apple. Todas as informações foram retiradas do site oficial da Apple. Confira as diferenças entre cada iPhone:

Tela

iPhone SE (2020)

Tela de LCD (Retina IPS) com 4,7 polegadas

Corpo em vidro e alumínio

Resolução 1334x750 pixels, brilho máximo de 625 nits

iPhone 11 Pro Max

Tela de OLED (Super Retina XDR) com 6,5 polegadas, sem bordas

Corpo em vidro matte texturizado e aço inoxidável

Resolução 2688x1242 pixels, brilho de 800 nits e HDR

iPhone 11 Pro

Tela de OLED (Super Retina XDR) com 5,8 polegadas, sem bordas

Corpo em vidro matte texturizado e aço inoxidável

Resolução de 2435x1125 pixels, brilho máximo de 800 nits e HDR

iPhone 11

Tela de LCD (Liquid Retina) com 6,1 polegadas, sem bordas

Corpo em vidro e alumínio reciclado

Resolução de 1792x828 pixels, brilho máximo de 625 nits

iPhone XR

Tela de LCD (Liquid Retina) com 6,1 polegadas, sem bordas

Corpo em vidro e alumínio

Resolução de 1792x828 pixels e brilho máximo de 625 nits

O novo iPhone SE, por ter a mesma carcaça do iPhone 8, é o único dos modelos que não tem tela infinita, quase sem bordas. O SE também volta com as telas LCD, presentes no iPhone XR (de 2018) e no iPhone 11, diferente da tecnologia OLED dos modelos 11 Pro e 11 Pro Max.

Câmera traseira

iPhone SE (2020)

Câmera de 12 MP com lente grande-angular de abertura f/1.8

Gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

iPhone 11 Pro Max

Câmera TrueDepth de 12 MP tripla: lentes ultra-angular de abertura ƒ/2.4; grande-angular de abertura ƒ/1.8 e teleobjetiva abertura ƒ/2.0

Modo Noite e gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

iPhone 11 Pro

Câmera TrueDepth de 12 MP tripla: lentes ultra-angular de abertura ƒ/2.4; grande-angular de abertura ƒ/1.8 e teleobjetiva abertura ƒ/2.0

Modo Noite e gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

iPhone 11

Câmera TrueDepth de 12 MP dupla: lentes ultra-angular de abertura ƒ/2.4 e grande-angular de abertura ƒ/1.8

Modo Noite e gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

iPhone XR

Câmera de 12MP com lente grande-angular de abertura ƒ/1.8

Gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

Como a ideia do iPhone SE é ser custo-benefício, o novo modelo traz apenas uma câmera, como o iPhone XR. A sacada é a inteligência artificial na câmera, que permite desfoque do fundo e ajustes de iluminação até no modo selfie. Os modelos top de linha, como os iPhones 11, além de mais de uma lente, trazem também funcionalidades a mais, como Modo Noturno de fotografia, um recurso que usa e abusa da inteligência artificial para processar imagens.

Câmera frontal

iPhone SE (2020)

Câmera TrueDepth de 7 MP com abertura f/2.2

HDR Inteligente para fotos

Gravação de vídeo FullHD (1080) a 30 quadros por segundo

iPhone 11 Pro Max

Câmera TrueDepth de 12 MP com abertura ƒ/2.2

HDR Inteligente para fotos, reconhecimento facial Face ID

Gravação de vídeo 4K a 24, 30 60 quadros por segundo

iPhone 11 Pro

Câmera TrueDepth de 12 MP com abertura ƒ/2.2

HDR Inteligente para fotos, reconhecimento facial Face ID

Gravação de vídeo 4K a 24, 30 60 quadros por segundo

iPhone 11

Câmera TrueDepth de 12 MP com abertura ƒ/2.2

HDR Inteligente para fotos, reconhecimento facial Face ID

Gravação de vídeo 4K a 24, 30 60 quadros por segundo

iPhone XR

Câmera TrueDepth de 7 MP com abertura ƒ/2.2

HDR Inteligente para fotos, reconhecimento facial Face ID

Gravação de vídeo 4K a 24, 30 60 quadros por segundo

Seguindo o padrão do iPhone 8 (modelo no qual se baseia), o novo iPhone SE não conta com reconhecimento facial Face ID e volta com o Touch ID, para reconhecimento da impressão digital. A câmera frontal também tem uma qualidade mais baixa com 7 megapixels, comparável ao XR e que não competem com os 12 megapixels da série 11.

Apple Os novos iPhones SE, em três cores diferentes

Sistema operacional e processador

iPhone SE (2020)

iOS 13; Chip A13 Bionic

iPhone 11 Pro Max

iOS 13; Chip A13 Bionic

iPhone 11 Pro

iOS 13; Chip A13 Bionic

iPhone 11

iOS 13; Chip A13 Bionic

iPhone XR

iOS 12 com possibilidade de atualização para iOS 13; Chip A12 Bionic

Todos os anos, a Apple muda seu chip – e o A13 Bionic agora é considerado o “chip mais poderoso já colocado em um smartphone”. É uma questão de processamento, claro, mas também de preço. Mesmo assim, o novo iPhone SE recebeu o chip mais atualizado da empresa, o que garante suporte não apenas ao iOS 13, mas também a funcionalidades a mais na câmera que falamos antes.

Bateria

iPhone SE (2020)

Duração semelhante ao do iPhone 8; recarga sem fio ou por USB compatível com recarga rápida

iPhone 11 Pro Max

Cinco horas a mais que o XS Max; recarga sem fio ou por USB

Reprodução com fones de ouvido sem fio: 20 horas para vídeo, 12 horas para streaming de vídeo; 80 horas para áudio

iPhone 11 Pro

Quatro horas a mais que o XS; recarga sem fio ou por USB

Reprodução com fones de ouvido sem fio: 18 horas para vídeo, 11 horas para streaming de vídeo; 65 horas para áudio

iPhone 11

Uma hora a mais de duração do que o XR; recarga sem fio ou por USB

Reprodução com fones de ouvido sem fio: 17 horas para vídeo, 10 horas para streaming de vídeo; 65 horas para áudio

iPhone XR

Uma hora e meia a mais de duração do que o 8 Plus; recarga sem fio ou por USB

Reprodução com fones de ouvido sem fio: 16 horas para vídeo, 65 horas para áudio

A Apple sempre busca colocar mais bateria em seus aparelhos mais novos, ao mesmo tempo que traz aparelhos mais robustos em termos de processamento. No caso do SE, porém, o padrão é o mesmo do iPhone 8. A empresa promete até 13h de reprodução de vídeo. Resta saber se cumpre.

Opções de armazenamento

iPhone SE (2020): 64 GB, 128 GB e 256 GB

iPhone 11 Pro Max: 64 GB, 256 GB e 512 GB

iPhone 11 Pro: 64 GB, 256 GB e 512 GB

iPhone 11: 64 GB, 128 GB e 256 GB

iPhone XR: 64 GB e 128 GB

Como o preço de cada aparelho varia de acordo com o armazenamento, é uma questão de necessidade de cada usuário e do tamanho de bolso disponível.

Resistência à água

iPhone SE (2020): até um metro de profundidade por até trinta minutos

iPhone 11 Pro Max: Até quatro metros de profundidade por até trinta minutos

iPhone 11 Pro: Até quatro metros de profundidade por até trinta minutos

iPhone 11: Até dois metros de profundidade por até trinta minutos

iPhone XR: Até um metro de profundidade por até trinta minutos

Com os dois iPhone 11 Pro, não só é possível se prevenir de acidentes como até ensaiar o uso do celular em uma sessão de mergulho leve. O SE, por sua vez, apenas garante uma pequena proteção contra acidentes.

Conectividade

iPhone SE (2020): Dual SIM (eSIM e nano SIM)

iPhone 11 Pro Max: Dual SIM (eSIM e nano SIM)

iPhone 11 Pro: Dual SIM (eSIM e nano SIM)

iPhone 11: Dual SIM (eSIM e nano SIM)

iPhone XR: Dual SIM (eSIM e nano SIM)

Todos os aparelhos da Apple têm conectividade de Bluetooth 5.0, Wi-Fi e usam chips nano SIM (o menor dos três tamanhos de chip disponíveis nas lojas das operadoras brasileiras). Diferente do iPhone 8, o SE traz também a possibilidade de usar o eSIM, espécie de “chip virtual” disponibilizado apenas por algumas das empresas do País. Essa tecnologia começou com o XR e continua agora, mesmo no modelo custo-benefício.

Preço

iPhone SE (2020)

64 GB: R$ 3.699

128 GB: R$ 3.999

256 GB: R$ 4.499

iPhone 11 Pro Max

64GB: R$ 7.599

256 GB: R$ 8.399

512 GB: R$ 9.599

iPhone 11 Pro

64 GB: R$ 6.999

256 GB: R$ 7.799

512 GB: R$ 8.999

iPhone 11

64 GB: R$ 4.999

128 GB: R$ 5.299

256 GB: R$ 5.799

iPhone XR

64 GB: R$ 4.299

128 GB: R$ 4.599