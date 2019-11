Huawei Segundo a Huawei, o FreeBuds Lite é capaz de reproduzir três horas de música apenas com uma carga

Os fones de ouvido FreeBuds Lite chegam nesta sexta-feira, 8, aos quiosques da fabricante chinesa Huawei por R$ 800. São os primeiros fones de ouvido sem fio que a empresa lança no Brasil. O aparelho, que tem design semelhante aos AirPods da Apple, pode ser controlado por toque e é sincronizado com o celular por meio de conexão bluetooth.

Segundo a empresa, o FreeBuds Lite é capaz de reproduzir três horas de música apenas com uma carga. Os fones de ouvido sem fio da Huawei também têm um sistema de microfones duplos em cada fone de ouvido, que ajudam a cancelar ruídos durante ligações de telefone.

Para que o usuário use o fone durante atividades físicas ou dias chuvosos, o FreeBuds Lite oferece proteção contra água e suor. Além disso, ele tem um sistema que pausa automaticamente a música quando percebe que os fones foram retirados do ouvido.

Até então, a Huawei vendia apenas dois fones de ouvido no Brasil: o FreeLace, que funciona com conexão bluetooth mas tem um fio unindo os dois fones, e o Active Noise Cancelling, que se conecta com o celular por fio. Os dois aparelhos custam, respectivamente, R$ 600 e R$ 400.

No Brasil, a Huawei tem quiosques nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília.