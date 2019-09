Futurista, óculos de natação apresenta dados em realidade aumentada

Enquanto nadam, atletas podem observar informações como distância percorrida e número de braçadas; os óculos funcionam com a tecnologia de realidade aumentada, que ficou famosa com o jogo Pokémon Go

03/09/2019 | 13h04

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo