A Samsung anunciou nesta terça-feira, 2, seu mais novo smartphone topo de linha, o Galaxy Note 7. Com preço acima dos outros principais smartphones da companhia — o S7 e o S7 Edge — o celular entra no mercado em briga direta com o iPhone 6S Plus, da Apple. Confira abaixo a comparação do Estado sobre as principais similaridades e diferenças entre dois dos smartphones mais avançados do mercado:

Tela. As telas dos dois smartphones são "quase" do mesmo tamanho. Enquanto o iPhone 6S Plus tem tela de 5,5 polegadas, a Samsung manteve o tamanho do Galaxy Note 7 em 5,7 polegadas, o que o torna um dos maiores disponíveis no mercado. A sul-coreana sai na frente da Apple em resolução: enquanto o iPhone apresenta 1.920 x 1.080 linhas de pixels, a Samsung traz uma tela com resolução de 2.560 x 1.440 linhas de pixels. Com isso, o smartphone da sul-coreana alcança uma densidade de pixels maior do que a do celular da Apple, o que resulta em maior qualidade melhor de imagem.

Design. A tela do Note 7 também ganha alguns pontos no design. Enquanto o iPhone tem bordas retas, o novo smartphone da Samsung apresenta a tela curva, como no Galaxy S7 Edge. Além de facilitar o manuseio, tela curvada faz com que o smartphone se torne mais funcional, facilitando a navegação. A Samsung permite que usuário navegue em um menu com as principais funções do aparelho apenas em um toque nesta borda.

Parte interna. A bateria do iPhone conta com 2.915 mAh enquanto a bateria do novo Note 7 tem uma capacidade de bateria de 3.500 mAh. A diferença na capacidade da bateria ainda precisa ser testada (o Estado ainda não teve acesso ao novo modelo da Samsung), mas a capacidade indica que o aparelho da marca sul-coreana deve continuar a funcionar por uma quantidade maior de horas em relação ao rival.

No quesito processador, os dois celulares devem apresentar desempenho parecido, já que ambos têm arquitetura de 64 bits, o que permite mais rapidez no processamento das informações além de processamento gráfico mais aprimorado.

Em armazenamento, a Samsung também sai na frente. Enquanto o iPhone 6S Plus tem versões de, no máximo, 128 GB, o Galaxy Note 7 permite expandir sua memória para até 256 GB.

Câmera. Em um primeiro momento, as câmeras dos dois celulares são equivalentes, já que ambas oferecem câmera traseira com 12 megapixel e câmera frontal de 5 MP. Entretanto, o novo celular da Samsung apresenta a tecnologia Dual Pixel, que dobra o número de pixels que compõem as imagens, o que melhora a nitidez das imagens – o efeito foi comprovado pela equipe do Link ao testar o Galaxy S7 Edge. Com isso, as fotos tiradas pelo Note 7 devem se mostrar superiores ao iPhone 6S Plus, principalmente em situações de baixa luminosidade.

Funcionalidades. Ambos os celulares possuem recursos interessantes. O iPhone 6S Plus apresenta o 3D Touch, um recurso que gera diferentes comportamentos na tela do celular de acordo com a força do toque do usuário. Se ele tocar de modo mais suave, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp é apenas selecionada. Se tocar com um pouco mais de força, esta mesma mensagem é marcada para ser lida mais tarde. O aparelho da Apple também apresenta um leitor de digitais.

O Note 7 chega com leitor de digitais e também um sensor para reconhecimento de íris, que pode, além de liberar o uso do celular, conceder o acesso a uma pasta "secreta" e autorizar compras autenticadas por meio de serviços de pagamento móvel, como o Samsung Pay. A caneta do celular — a chamada S Pen — também sofreu melhorias e agora é mais precisa. Basta um toque com a caneta na tela para o sistema traduzir uma frase para mais de 36 idiomas, por exemplo.

Conclusão. No geral, o Galaxy Note 7 supera a maioria das especificações técnicas do celular da Apple. Entretanto, a diferença de preço — enquanto o Samsung custa R$ 4,3 mil, o iPhone custa R$ 4 mil, em média — e o lançamento do iPhone 7, previsto para setembro, devem alterar a dinâmica da rivalidade entre as duas fabricantes.