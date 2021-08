Motorola A linha Edge 20 é a família considerada 'premium' dentro da Motorola

A Motorola anunciou nesta quarta-feira, 18, o início das vendas dos novos modelos da família Edge 20, aparelhos que querem transitar na ala dos smartphones premium da marca. Em três versões, os celulares chegam ao mercado brasileiro a partir de R$ 3 mil, podendo custar até R$ 5 mil nas vitrines.

Criado para ocupar um lugar de destaque dentro do portfólio empresa, os novos aparelhos da linha Edge apostam em câmeras mais potentes e em um desempenho mais rápido. Para isso, todas as versões — Edge 20 Pro, Edge 20 Lite e Edge 20 — possuem lentes de 108 megapixel (MP) e sensores de profundidade, além de taxa de atualização de tela de até 144hz.

As telas chegam em tamanhos iguais entre os modelos, mas diferentes na taxa de atualização. No padrão, as telas são de Oled de 3,7 polegadas, mas a versão Lite possui taxa de atualização de 90 Hz, enquanto as versões 20 e 20 Pro podem chegar até 144 Hz.

Na versão mais simples, o Motorola Edge 20 Lite complementa o conjunto de câmeras com a ultra angular 8MP, além de um sensor 3D de 2MP. Com a maior bateria dos três dispositivos, de 5000 mAh, o aparelho vai custar R$ 3 mil. O Edge 20, com o chip Snapdragon 778G, da Qualcomm, 6GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento sai por R$ 4 mil e o Edge 20 Pro, com RAM de 12 GB, 256 GB de armazenamento e bateria de 4500mAh fica por R$ 5 mil.

“Desde a volta da Motorola para o mercado premium, com a família Motorola Edge, queremos ter uma linha maior de produtos. Para isso, trabalhamos em um aparelho com muitas especificações para que ele funcione e pareça com um modelo premium”, afirmou Thiago Masuchette, chefe de produtos da Motorola no Brasil, em evento em que o Estadão esteve presente.

Apesar do grande lançamento, a Motorola não apresentou mudanças muito significativas em seus novos aparelhos — a configuração de câmera de 108 MP e o suporte ao 5G já haviam aparecido em outros modelos — mas dá um passo importante ao ampliar o acesso à plataforma Ready For, que simula um desktop de computador a partir do próprio celular.

*É estagiária sob supervisão da repórter Giovanna Wolf