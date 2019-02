Motorola Moto G tem entalhe em forma de gota

Um dos celulares mais queridos pelos brasileiros, o Moto G está de volta. Em um evento global realizado em São Paulo nesta quinta, 7, a Motorola revelou a nova geração da família de celulares: são quatro novos aparelhos, o Moto G, o Moto G Plus, o Moto G Play e o Moto G Power. A maior novidade fica por conta do design, que pela primeira vez na linha Moto apresenta o entalhe na tela - a companhia optou pelo formato de gota, uma tendência que deverá ser vista em diversos fabricantes ao longo do ano.

A gota está presente nos dois principais modelos da família, o Moto G e o Moto G Plus. Ambos têm tela de 6,24 polegadas (2.270 x 1.080 pixels), memória de 4 GB, armazenamento de 64 GB e bateria é de 3.000mAh. A diferença entre os dois ficam por conta do processador e das câmeras traseiras. O Moto G tem o Snapdragon 632, enquanto o Plus tem o sutilmente superior Snapdragon 636. A âmera traseira dupla do Moto G é de 8 MP e 5 MP, enquanto no Plus esses números são 16 MP e 5 MP.

Os outros dois Motos mantém um entalhe retangular, mais parecido com a ideia que o iPhone X propôs à indústria em 2017. Como o nome indica, o foco do Moto G Power é a bateria, que é de 5.000mAh, capacidade que é quase o dobro da verificada nos outros três modelos – a bateria promete 55 horas de autonomia e oito horas de carga com 15 minutos de carregamento graças à tecnologia de carregamento turbo. Ele tem tela de 6,2 polegadas (1.512 x 720), 3 GB de memória, armazenamento de 32 GB, câmera traseira de 12 MP e frontal de 8MP.

Já o Moto G7 Play, mais barato dos quatro, tem tela menor, de 5,7 polegadas (1.512 x 720), além de um entalhe um pouco maior no topo. O processador é o Snapdragon 632, armazenamento de 32GB, a câmera traseira é de 13 MP, a memória é de 2 GB e a bateria de 3.000mAh.

O Moto G, o Moto G Plus e o Moto G Play também têm o recurso portrait mode na camera, tecnologia que borra o fundo nas fotos. Todos os aparelhos rodam o Android 9 Pie e possuem desbloqueio facial.