Andrew Burton/ The New York Times iPhone SE, de 2016, deve ganhar em breve uma nova versão

Uma nova versão do iPhone SE, conhecido como o 'iPhone de baixo custo', parece estar mesmo a caminho. O site 9to5Mac revelou quinta-feira, 2, possíveis detalhes do novo aparelho, incluindo cores disponíveis, processador e armazenamento interno.

Um dos rumores sobre o novo aparelho sugere, inclusive, que a Apple pode lançar o produto ainda em abril. Se você está na expectativa, confira abaixo o que já sabemos sobre o novo iPhone de entrada.

iPhone SE versão 2020

Segundo o 9to5Mac, o nome oficial do novo aparelho deve ser apenas iPhone SE, e deixará claro que trata-se da versão 2020 do hardware - ou seja, serã o iPhone SE 2020. O nome é uma clara referência ao iPhone SE lançado em 2016 pela última vez, que tinha tela de quatro polegadas, usava a carcaça do iPhone 5 e tinha câmeras e processador do iPhone 6. A primeira encarnação do iPhone SE foi a que relacionou o nome à ideia de um telefone da Apple de baixo custo.

Processador mais potente que odo iPhone 8

O novo iPhone SE provavelmente utilizará o processador A13, usado nos mais novos iPhones: 11, 11 Pro e 11 Pro Max. O chip é duas gerações acima do usado o iPhone 8 e deve atrair os usuários do iPhone 6, que perderá suporte a atualizações de software no futuro próximo e já não conta com algumas novidades já disponíveis para outros modelos.

Armazenamento de até 256GB

De acordo com o site, estão confirmadas três versões do aparelho com armazenamentos internos diferentes: uma de 64GB, uma de 128GB e, por fim, a última de 256GB. São as mesmas opções do iPhone 11. Como nas outras versões do iPhone, não há espaço para memória expansível - claro!

Tela maior

Haveria também uma atualização na tela, que deve ser um pouco maior que o modelo de 2016: 4,7 polegadas, como o iPhone 8, e resolução de 1.334 x 750 pixels. Em 2016, o iPhone SE tinha tela de 4 polegadas e resolução de 1.136 x 640 pixels.

Três cores

O aparelho estará disponível em três cores diferentes: branco, preto e vermelho (linha Product RED). No entanto, o modelo também terá pelo menos cinco capas disponíveis, nas cores silicone preto, silicone branco, couro vermelho, couro preto e couro azul-escuro.

Preço

Segundo o analista Ming-Chi Kuo, o iPhone SE 2020 deve ter ser comercializado a partir de US$ 400, aproximadamente R$ 2.114 em conversão direta pela cotação atual. A previsão de Kuo foi feita ainda no segundo semestre de 2019, então ainda é possível que alterçaões sejam feitas. O iPhone 11 tem preço de entrada de US$ 700.