Stephen Lam/Reuters O iPhone XR tem o melhor custo-benefício entre os aparelhos lançados em 2018

Quase toda vez que a Apple lança um novo modelo de iPhone, a empresa também costuma reduzir os preços de alguns aparelhos lançados anteriormente. Nesta quarta-feira, 15, ao anunciar o novo iPhone SE, não foi diferente. Logo após revelar ao mundo o novo modelo, que será vendido no Brasil por preços a partir de R$ 3,6 mil, a empresa também deu um pequeno desconto no iPhone XR com 128 GB de armazenamento.

Antes vendido a R$ 4,8 mil, agora o aparelho está disponível nas lojas da empresa por R$ 4,6 mil. Foi o único desconto aplicado pela empresa – e válido apenas no Brasil. Nos EUA, o aparelho segue à venda pelo mesmo preço de antes, por US$ 649.

Há, porém, uma justificativa para que tão poucos aparelhos tenham recebido desconto: ao contrário dos lançamentos habituais da Apple, realizados normalmente em setembro, este novo iPhone SE é visto como uma versão acessível pela empresa, com “coração de iPhone 11”, no design do iPhone 8. Ou seja, ele não afeta diretamente a linha de produtos mais cara da empresa, representada pelos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max.