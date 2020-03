A pandemia de coronavírus deixou milhões de pessoas em casa em um esforço para tentar conter o avanço da doença em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, a tendência é que os casos de COVID-19 no Brasil demonstrem indícios de diminuição apenas no segundo semestre de 2020.

Mas o que fazer para manter as atividades do dia a dia que, mesmo remotas, não podem parar? Listamos alguns sites e aplicativos que podem ajudar a suprir as necessidades de trabalho, exercício físico e de entretenimento nesse período onde não sair de casa é essencial para conter a pandemia de COVID-19.

Se você precisa de conferências de vídeo e áudio:

Skype

O bom e velho Skype é uma das primeiras alternativas pensadas na hora de substituir reuniões presenciais. O aplicativo requer um cadastro e pode ser baixado no computador ou no celular (Android e iOS) gratuitamente.

Hangouts

O Hangouts é um serviço do Google e faz chamadas tanto de áudio quanto de vídeo, bem como troca de mensagens de texto. Para utilizar, é necessário que todas as pessoas na conversa tenham uma conta de email da empresa (Gmail ou serviço corporativo do Google). A plataforma possui aplicativos gratuitos para Android e iOS, mas também funciona pelo site.

Zoom Popular no mundo corporativo, Zoom está se tornando bastante usado por quem quer conversar com a família

Zoom

O Zoom é outra plataforma de videoconferência para reuniões que pode ser utilizada em tempos de quarentena. O aplicativo pode ser encontrado gratuitamente em celulares Android e iOS.

WhatsApp

Número 1 em comunicação, o WhatsApp é uma ferramenta que pode ir além das mensagens. O aplicativo, gratuito para Android e iOS, oferece funções de ligações e de chamadas por vídeo.

Se você precisa se organizar no trabalho:

Nike Nike Training Club, da marca americana, tem treinos gratuitos em app

Trello

O Trello é uma plataforma de organização dividida em cartões e quadros para cada atividade separadamente. Dentro dos cartões, é possível listar tarefas, adicionar prazos de entrega, prioridades e etiquetas. É possível utilizar o Trello pelo site ou pelo aplicativo, gratuito e disponível para Android e iOS.

Slack

Com foco na colaboração de trabalho, o Slack é uma plataforma onde é possível unir conversas, reuniões e tarefas de forma simplificada. Entre as ferramentas, os grupos e as personalizações das notificações ajudam a organizar o espaço de trabalho como se fosse um escritório. Além disso, o serviço permite a realização de chamadas em grupo. A plataforma funciona pelo site, ou pelo aplicativo, disponível gratuitamente para Android e iOS.

Microsoft Teams

Mais uma das plataformas de trabalho em grupo, o Microsoft Teams disponibiliza ferramentas de trabalho remoto, chamadas e organização de conteúdo. As conversas têm abas diretas para o compartilhamento de documentos online, para facilitar o home office. A plataforma conta com aplicativos gratuitos para Android e iOS, mas tem funções exclusivas para assinantes do Office 365.

Google Keep

Disponível gratuitamente para contas de email do Google, o Keep é um dos itens do pacote de produtividade da empresa e é uma opção para aquelas notas rápidas, para não esquecer as tarefas. Além disso, existe a opção de classificar as notas por cor, tags de assuntos e de compartilhar com outras pessoas as listas criadas no aplicativo. O Google Keep está disponível para Android e iOS.

Se você precisa de produtividade:

Google Drive

O Google Drive já é uma plataforma muito popular pela união de ferramentas e armazenamento online que pode oferecer. Nele é possível guardar e produzir documentos de texto, planilhas e apresentações, além de disponibilizar nuvem para guardar fotos e vídeos. Além disso, a conectividade do trabalho em grupo, para acessar e editar um mesmo documento, por exemplo, colocam o Drive como uma das principais alternativas de trabalho remoto. Com a conta do Google, o Drive pode ser acessado pelo site ou pelos aplicativos dentro do Google Suite, e por meio de aplicativos gratuitos para Android e iOS.

Microsoft Office 365

Aqui é onde as ferramentas offline que conhecemos há muitos anos ficam. O Word e o Excel, por exemplo, podem ser usados para produzir documentos e planilhas, com opções de download e edição. Para ter acesso ao programa no computador ou celular, é necessário ter a assinatura do pacote. No entanto, com o coronavírus, a Microsoft liberou acesso gratuito à ferramenta.

Google Classroom

Essa é uma ferramenta voltada para professores e alunos fazerem suas atividades online. Com plataforma integrada ao Google Drive, o Classroom permite que professores criem salas de aula virtuais e acompanhem como está o estudo dos alunos. No serviço, é possível fazer uploads de atividades e orientações, assim como entregar trabalhos diretamente na pasta de cada aluno. Para utilizar a plataforma, basta que professores e alunos possuam uma conta de email do Google (Gmail).

Forest Aplicativo 'planta' floresta caso usuário consiga ficar sem se distrair com celular

Forest

Diferente dos aplicativos acima onde você, de fato, usa para produzir, o Forest é uma opção famosa para ativar o modo de concentração durante essas tarefas. O app consiste plantar uma floresta, onde cada árvore representa uma atividade. Essas árvores, porém, só crescem se você não mexer no celular durante aquele período destinado para o trabalho. O Forest está disponível gratuitamente para Android e na versão para iOS custa R$ 7,90.

Se você precisa se divertir:

Streamings de vídeo

Filmes e séries vão ser responsáveis por boa parte do entretenimento nessa quarentena. As opções de conteúdo passam por diversos streamings, dos populares aos serviços oferecidos pelas emissoras nacionais, disponíveis por meio de assinaturas mensais, que variam de acordo com o serviço. A Netflix, uma das plataformas mais populares no segmento, possui planos que começam em R$ 21,90 por mês. Já o Amazon Prime Video traz conteúdos por R$ 9,90 mensais. Outra opção que tem feito sucesso é a Apple TV, com grande investimentos em produções, apesar do menor catálogo. A assinatura também fica por R$ 9,90 por mês.

Música

Se a sua preferência é por escutar uma boa música, também existem aplicativos que podem facilitar e muito a passar o tempo nessa quarentena. O Spotify traz um serviço completo de música e podcasts, com opções e sugestões personalizadas para o usuário. Apesar de ser um aplicativo gratuito para Android e iOS, é a versão premium que traz as verdadeiras vantagens citadas, e pode ser adquirido por R$ 16,90 por mês. O Deezer também funciona como uma plataforma que reúne seus principais artistas e é uma opção para quem quer mais um lugar para reunir suas coleções. Também com serviço premium e versão gratuita para celular, é possível se livrar das propagandas e acessar um serviço exclusivo por R$ 16,90 mensais.

Nintendo Super Mario Run, da Nintendo, precisa ser pago para ter todas as fases desbloqueadas, mas entretém com enganador bigodudo no celular

Games

O passatempo também pode ser aquele joguinho que faz sucesso nas lojas de aplicativos de celular, com versões gratuitas ou pagas e para todos os gostos. O Super Mario Run, por exemplo, é um clássico da Nintendo de superação de fases - ou mundos - com personagens do encanador bidodudo. Outro bastante popular é o Candy Crush Saga, um jogo de combinações de cores e figuras. Para relembrar os clássicos, Angry Birds, para acertar alvos, e Subway Surfers, para desviar de obstáculos, são opções que podem divertir os dias de quarentena. Todos eles estão disponíveis gratuitamente para Android e iOS.

E-books

No mundo da leitura, os livros digitais são mais uma forma de ocupar o tempo e se distrair da rotina. O Kindle, leitor eletrônico da Amazon, traz a opção de armazenamento e downloads de obras em um dispositivo fácil e leve. Para adquirir no design prático, no entanto, é necessário investir algumas centenas de reais, como a 10º geração, que sai por R$ 349. Há ainda uma opção de aplicativo gratuito do Kindle, para iOS e Android – e várias editoras estão distribuindo livros gratuitamente. Outros aplicativos também podem dar conta do serviço – o Apple Books e o Google Livros são aplicativos gratuitos para baixar e armazenar livros, você só precisa pagar pela obra.

Se você precisa praticar atividades físicas:

Total Pass

A Total Pass desenvolveu treinos online em parceria com a rede de academias Smart Fit que podem ser acessados no site, pelo computador ou celular. Na plataforma, as aulas em vídeo ficam disponíveis para assistir quando quiser, separadas por funções, e não é necessário fazer nenhum cadastro para ter acesso aos vídeos, que estão na página especialmente criada para a parceria.

Nike Training Club

Este é um aplicativo conhecido para quem dispensa academia e prefere fazer exercícios por conta própria. Com versão gratuita para Android e iOS, o Nike Training Club oferece treinos já pré montados ou a opção de personalizar a sua atividade. Nas atividades, também é possível escolher quais os grupos musculares você quer trabalhar e se deseja ou não utilizar algum equipamento de apoio.

Adidas Training by Runtastic

Também no modelo de exercícios guiados fora da academia, o aplicativo da Adidas oferece treinos personalizados e até um coach – uma voz que te incentiva durante as atividades. Para escolher os treinos, também é possível selecionar uma série de preferências para se trabalhar no corpo. A versão premium – que custa US$ 9,90 por mês – traz séries de exercícios mais avançadas e pré montadas de acordo com a necessidade do usuário. O aplicativo tem versão gratuita para Android e iOS.

Brazaplay

Agora, se o seu exercício é a dança, o Brazaplay pode ser uma alternativa para queimar muitas calorias durante a quarentena. O aplicativo, gratuito para Android e iOS, oferece aulas de coreografia em diversos ritmos musicais, de hip hop a reggaeton e conta com uma grande biblioteca de vídeos para explorar.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas