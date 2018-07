Após protestos de hackers e expectativas frustradas, a Niantic — desenvolvedora de Pokémon Go — afirmou por meio de sua página oficial no Facebook que quer trazer o game da Nintendo para o País. "Sim, Brasil, nós queremos levar o jogo até vocês", disse a empresa, sem citar uma data oficial de lançamento.

No texto publicado na rede social, a Niantic, além de acalentar as esperanças brasileiras, explicou o motivo da demora em expandir o jogo pelo mundo. "O grande número de usuários tornou o lançamento do Pokémon Go pelo mundo um desafio interessante", disse a empresa. "Estamos trabalhando loucamente para manter o jogo rodando enquanto continuamos a lançá-lo globalmente."

Além disso, a empresa colocou a culpa do atraso do lançamento no Brasil em empresas terceiras. Segundo ela, o acesso de aplicativos não oficiais à plataforma está interferindo na manutenção do jogo e atrasando lançamentos em outros países.

Recorde. Enquanto a Niantic explica os problemas para chegar ao Brasil, um relatório da agência de marketing para plataformas móveis App Annie indica que o game já foi instalado mais de 100 milhões de vezes. A agência ainda afirma que Pokémon Go já ganhou mais de US$ 10 milhões de receita diariamente, desde que foi lançado no início de julho.