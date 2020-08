Mike Blake/Reuters O jogo continuará a funcionar em dispositivos onde já está instalado

A Apple e o Google removeram o jogo Fortnite das suas lojas de aplicativos nesta quinta-feira, 13, alegando que o game violou as diretrizes de pagamento da App Store e da Play Store. As medidas foram tomadas após a Epic Games, desenvolvedora do jogo, habilitar um recurso de pagamento direto no Fortnite. Como as lojas de apps direcionam 30% das transações para Apple e Google, o recurso próprio de pagamento do game foi encarado como uma tentativa de driblar os sistemas.

Após a remoção do Fortnite da loja de apps da Apple, que tomou a decisão antes do Google, a Epic Games entrou com uma medida cautelar na Justiça da Califórnia contra a companhia. “A Apple tornou-se o que antes reclamava: o gigante que busca controlar os mercados, bloquear a concorrência e sufocar a inovação”, disse a empresa no documento.

Em um comunicado, a Apple afirmou que o jogo foi removido porque a Epic Games lançou o recurso de pagamento com a “intenção clara de violar as diretrizes da App Store” depois de ter aplicativos na loja por uma década.

Google também removeu o jogo

A Epic Games ainda não se pronunciou sobre a remoção do jogo na Play Store. O Google afirmou nesta quinta que "embora o Fortnite permaneça disponível no Android, não podemos mais deixá-lo na Play Store porque viola nossas políticas. Porém, estamos abertos à oportunidade de continuar nossas discussões com a Epic e trazer o Fortnite de volta à Play Store".

A remoção do título significa que novos jogadores não poderão baixá-lo das lojas de aplicativos, mas ainda é possível instalar o Fortnite por meio das plataformas da Epic Games. Além disso, o jogo continuará a funcionar em dispositivos onde já está instalado, mas não receberá atualizações.

O jogo Fortnite alcançou enorme popularidade no mundo todo desde seu lançamento em 2017. De acordo com a empresa de análise de dados de aplicativos móveis SensorTower, em julho deste ano o Fortnite registrou 2 milhões de downloads nas lojas de aplicativos da Apple e do Google. / COM REUTERS