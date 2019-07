Nintendo/Divulgação Nintendo apresenta o Switch Lite

A companhia japonesa Nintendo divulgou nesta terça-feira, 30, que chegou à marca de 36,9 milhões de unidades vendidas do Nintendo Switch, seu atual console. No último trimestre, apenas 2,1 milhões de videogames foram comercializados. Por conta disso, os lucros da empresa caíram cerca de 10% no período entre abril e junho de 2018, para a casa de US$ 252,3 milhões, na comparação com o mesmo período do ano passado.

No entanto, a empresa manteve a meta de vender 18 milhões de Switch ao longo de seu atual ano fiscal, que vai de abril de 2019 a março de 2020. Uma das razões para o otimismo é o lançamento no mercado do Switch Lite, versão simplificada e apenas portátil do videogame atual – lançado em 2017, o Switch é um misto de console de mesa e portátil.

O novo console será vendido a US$ 200 nos Estados Unidos, enquanto a versão disponível nas lojas neste momento sai por US$ 300. A empresa pretende contar as duas versões como um produto só nas vendas. Nesta terça-feira, ao divulgar seus resultados financeiros para o 2º trimestre, a companhia não forneceu uma previsão específica de vendas para o novo produto.

Para os próximos meses, a companhia também terá alguns lançamentos importantes. É o caso de dois novos jogos da franquia Pokémon, para o Switch, e de Mario Kart Tour, jogo para dispositivos móveis feito em parceria com a japonesa DeNA. A missão do game é repetir o sucesso de Pokémon Go e Super Mario Run, lançados ao longo de 2016. Outro fator que pode ajudar a japonesa em breve é sua chegada ao mercado chinês, por meio de uma parceria com a gigante local Tencent.