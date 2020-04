Sony/Divulgação Já é possível saber mais detalhes sobre o PlayStation 5

Quase seis anos após o lançamento do PlayStation 4, as expectativas sobre o lançamento de um novo videogame da Sony ficam cada vez mais fortes. Ao longo de 2019, a Sony já deu diversas pistas de que trabalha num sucessor de seu atual console – em entrevista à revista Wired, o “pai do PlayStation 4”, o engenheiro Mark Cerny, confirmou que a empresa terá um novo videogame com suporte à resolução 8K, terá suporte a jogos do PS4 e também usará um disco de estado sólido (SSD, na sigla em inglês) no lugar de um disco rígido, o que pode melhorar o desempenho do videogame.

Mais recentemente, a Sony revelou, em um post no blog oficial do PlayStation, o controle sem fio para seu mais novo console, o PlayStation 5, que deve sair no fim do ano. O controle foi batizado de DualSense. Confira o que já se sabe até agora sobre o novo Playstation, que deve ser lançado no final de 2020 e ainda não tem o preço revelado.

DualSense

O controle do novo console será o DualSense, diferente do que se esperava, já que todos os controles até eram apelidados DualShock. A novidade do design são as duas cores, uma parte branca e outra preta. O dispositivo também terá um microfone embutido para o jogadores se comunicarem sem headset.

Adaptive Triggers

Os botões L2 e R2 poderão ser programados pelos desenvolvedores para resistir aos movimentos do jogador. Com isso, ele pode experimentar de forma mais fiel, por exemplo, a resistência da corda ao disparar um arco.

Haptic Feedback

O jogador vai experimentar mais sensações táteis nos controles, de modo que bater um carro na parede passará uma sensação diferente do que tomar um carrinho num jogo de futebol.

Suporte para resolução 8K

O console deve ter suporte para uma ultra resolução de imagem, apresentando o dobro de nitidez da tecnologia 4K. O 4K é capaz de exibir com nitidez e riqueza de detalhes imagens em 3840 pixels por 2160 pixels. A expectativa, portanto, é que os jogos lançados para telas de 7680x4320 tenham definição máxima. A nitidez, porém, só é alcançada caso todos os aparelhos e componentes envolvidos estejam no mesmo nível de resolução – e isso inclui as TVs 8K, hoje ainda muito longe do bolso médio dos brasileiros.

O PS5 terá ainda um leitor de discos para jogos físicos e Blu-rays 4K, com capacidade de mídia de até 100 GB.

Processador e memória

O PS5 terá um processador com 8 núcleos, utilizando uma arquitetura customizada da AMD. O processador gráfico terá 10,28 teraflops em poder de processamento. O aparelho terá ainda com 16 GB de memória RAM.

SSD

O componente substitui o HD, aumentando velocidade de carregamento das animações dos games. Por não possuir partes móveis, o SSD é mais resistente a traumas físicos e transmite as informações com mais velocidade. Outra vantagem é que o SSD mantém o desempenho em ambientes acima de 70°C, mais do que a temperatura suportada pelo HD.

Com capacidade de armazenamento de 825 GB, o disco de estado sólido do PlayStation 5 tem a vantagem de conseguir acessar dados muito mais rápido que um disco rígido. Para carregar o equivalente a 1 GB de dados, um disco rígido costuma levar 10 segundos, enquanto o SSD poderá carregar 2 GB em 0,25 segundos.

Compatibilidade com jogos e óculos de realidade virtual do PlayStation 4

Diferentemente do que aconteceu entre a transição do PS3 para o PS4, o PS5 deve ser compatível com os jogos e dispositivos do seu antecessor. Para o jogador que já tinha produtos voltados ao PS4, portanto, não há previsão de perdas no novo modelo

Suporte à tecnologia ray tracing: de acordo com Kenichiro Yoshida, diretor-executivo da Sony, a quinta geração PlayStation deve contar com o ray tracing, renderização de gráficos 3D de alta performance que usa recursos de luz e sombra para transmitir maior impressão de profundidade aos jogadores.