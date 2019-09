Josh Edelson/AFP Tim Cook, no palco do evento da Apple: revelação não de produtos, mas de um ecossistema

Há pistas, nos anúncios de produtos feitos na terça-feira pela Apple, a respeito do que a companhia pensa para seu futuro. Este é um momento de planejamento chave para a empresa fundada por Steve Jobs. O motivo é simples: o iPhone, lançado em 2007, mexeu de tal forma com o mercado de consumo de tecnologia que criou um novo estilo de vida. Seja da Apple ou não, todos somos hoje dependentes de aparelhos baseados naquele original. E o iPhone jamais perdeu sua mística. O fato de que a Apple é, hoje, uma das cinco maiores companhias em valor de mercado — por vezes ocupando o alto do pódio — é fruto do iPhone. O aparelho é sua galinha dos ovos de ouro. Mas há um problema: no futuro próximo, a importância destes nossos queridos celulares vai diminuir muito. Daí a necessidade de a Apple planejar o futuro.

Estamos à beira de uma revolução que ocorrerá, nos próximos anos, a partir do encontro entre duas tecnologias. Internet das coisas e 5G.

Redes 5G trazem três diferenças básicas em relação as 4G. A primeira é que a velocidade é estupidamente maior. Dá para ver filme 4K fácil enquanto se baixa arquivos. A segunda é a instantaneidade ou, tecnicamente, baixa latência. A informação que sai de um aparelho chega ao outro sem delay. Por fim, é possível ligar um número muito maior de máquinas à rede.

O resultado é que as redes 5G se tornam úteis para muito mais do que telefones. É onde entra a internet das coisas. Com um chip de celular, o carro da frente pode avisar ao de trás que está freando. A informação chega a tempo de o outro também brecar. Um médico pode orientar outro, numa sala de cirurgia longínqua, e guiar uma cirurgia usando realidade aumentada.

Conheça o iPhone 11 Pro, novo celular anunciado pela Apple









Foto: Justin Sullivan/AFP Nesta terça-feira, a Apple anunciou três novos aparelhos em evento realizado em sua sede na Califórnia: o iPhone 11, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. Juntamos para você nesta galeria as principais características do iPhone 11 Pro, sucessor do iPhone XS. Foto: Josh Edelson / AFP O iPhone 11 Pro virá em quatro cores: verde, cinza, prata e dourado. O presidente executivo da Apple, Tim Cook, disse no evento que o iPhone 11 foi desenvolvido para usuários que querem “a mais sofisticada tecnologia”. Foto: Josh Edelson / AFP O iPhone 11 Pro custará a partir de US$ 1 mil nos Estados Unidos – o modelo com 512 GB chega a custar US$ 1.350. Ele é mais caro que o iPhone 11, cujo preço será a partir de US$ 700. O iPhone 11 Pro Max vai custar a partir de US$ 1,1 mil. Foto: Stephen Lam/Reuters Nos Estados Unidos, a pré-venda começa na sexta-feira, enquanto a venda nas lojas se abre no dia 20 de setembro – os aparelhos chegam no Brasil ainda neste ano, sem data definida. Foto: Justin Sullivan/AFP A tela do iPhone 11 Pro tem 5,8 polegadas e é de OLED, e não de LCD, com nada menos que 458 pixels por polegada. O iPhone 11 Pro Max tem 6,5 polegadas. O visual do visor mudou pouco, mantendo o entalhe retangular para a câmera frontal - a concorrência já apresenta soluções menos invasivas, como o entalhe de 'gota' ou de 'furo'. Foto: Justin Sullivan/AFP A câmera é o maior destaque do iPhone 11 Pro: finalmente ela será tripla! O aparelho terá três lentes diferentes: angular (12 megapixels e f/1.8), grande angular (12 MP e f/2.4) e teleobjetiva (12 MP e f/2.0). A empresa também apresentou diversos recursos de software e inteligência artificial para melhorar a qualidades das imagens. Todas as três câmeras serão capazes de fazer vídeos em 4K e 60 frames por segundo, bem como câmeras lentas e timelapse. Foto: John G. Mabanglo/ EFE A Apple disse no evento que a bateria do iPhone 11 Pro dura quatro horas a mais que a do iPhone XS e que a do Pro Max dura cinco horas mais que a do iPhone XS Max. Foto: Josh Edelson / AFP O iPhone 11 Pro será equipado com o chip de processamento A13 Bionic da Apple, que promete fornecer até quatro horas extras de bateria para o novo aparelho. No evento, a Apple afirmou que o A13 Bionic tem o “CPU mais rápido da indústria de smartphones”. Em relação à armazenamento, o celular estará disponível em três opções: 64GB, 256 GB e 512 GB.

E nós vamos nos cobrir de aparelhos. Os óculos, a roupa, os relógios, os sapatos, as bolsas, os fones. Nada precisará do aparelho celular para se conectar à internet. As interfaces também vão existir de todo tipo. Aparelhos que comandamos por voz, ou por toque, ou que reagem ao ambiente ou a ações. Com o passar do tempo, assim como muitos passaram a não ter mais computadores em casa, vai começar a ter gente escolhendo não ter celular. Dá para conversar direto pelo fone, navegar por uma tela dobrável no bolso, sabe-se lá.

O que a Apple apresentou, terça-feira, não foi mais um evento com iPhones e umas coisas mais. Ela apresentou ao público um ecossistema. Um serviço de streaming que estreia em novembro com nove series originais e custará, no Brasil, R$ 9,90. Nasce oferecendo muito menos do que a concorrência — Netflix, GloboPlay, Amazon Prime. Mas nasce. Lançou também um serviço de jogos por assinatura, Apple Arcade, pelo mesmo valor. Já tinha o Apple Music, concorrente do Spotify.

Não importa o aparelho Apple que a pessoa tenha, os serviços estão lá. Cada vez com mais frequência, a Apple reforçará esta estratégia: a de anunciar hardware e serviços simultaneamente, para criar laços com clientes de forma a mantê-los por muito tempo. Mesmo quando chegar aquele momento, daqui a uns cinco anos, em que o iPhone 16 ou 17 não seja mais a peça principal de sustento da companhia.

Será interessante de assistir. Se o Partido Democrata pinçar Elizabeth Warren como sua candidata e ela derrotar Donald Trump — é isso que as pesquisas vêm sugerindo —, um dos principais focos da Casa Branca será combater os monopólios no Vale do Silício. Pelo um caso de antitruste virá.

Essas épocas de viradas tecnológicas, como a marcada pelo surgimento do iPhone, muda a ordem das empresas vencedoras e perdedoras do mundo digital. Um caso antitruste aumentará a confusão. A Apple não é a única percebendo a tempestade por vir.