Apple iPhone 6S ou superior terá condições especiais para troca de bateria nos EUA; Procon-SP exige que condições sejam oferecidas no Brasil

Atualizada às 19h47 de 03/01/2017 com informações divulgadas pela Apple sobre as condições de troca de bateria com desconto no Brasil

A Fundação Procon-SP, orgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, notificou a fabricante norte-americana Apple no País nesta quarta-feira, 3. A entidade pede explicações à empresa sobre quais serão os descontos oferecidos para troca de bateria aos brasileiros, à exemplo do que a companhia fez nos Estados Unidos, após confirmar que provocou lentidão de iPhones antigos por conta da vida útil de suas baterias.

A entidade enviou uma notificação à sede da Apple em São Paulo. A empresa tem prazo de dez dias para informar o que vai fazer. Segundo o Procon-SP, funcionários da Apple se recusaram a assinar a notificação.

O órgão não informou o que pode acontecer, caso a Apple não envie as informações solicitadas, mas ele tem poder para entrar com uma ação coletiva contra empresas que estão prejudicando os consumidores. Procurada pelo Estado, a Apple informou que vai reduzir o preço de substituição da bateria do iPhone fora da garantia também no Brasil. Por aqui, o valor cai de R$ 449 para R$ 149. A condição é válida para donos de iPhone 6 ou superior, que troque a bateria até dezembro de 2018.

Em 28 de dezembro, a Apple pediu desculpas publicamente sobre ter causado a lentidão de iPhones antigos, numa tentativa de evitar que aparelhos com baterias de menor vida útil fizessem o smartphone desligar repentinamente. Nos Estados Unidos, a companhia reduziu o preço das baterias para troca de US$ 79 para US$ 29. O valor vale para iPhone 6S ou superior.