Spotify A playlist familiar vai reunir os gostos musicais de todo mundo da casa

Novos recursos estão chegando para quem assina o plano família do Spotify. Em breve, será possível criar uma playlist personalizada para toda a família, que vai reunir os gostos musicais de todos os usuários que compartilham a assinatura – a trilha sonora da viagem em família está garantida.

Os pais também vão poder controlar o que seus filhos escutam: eles poderão habilitar um filtro na conta das crianças, que bloqueia músicas marcadas como “explícitas”. Esse filtro só poderá ser controlado pelos pais da família – uma senha será necessária para habilitar e desabilitar a função.

As novidades já estão disponíveis na Irlanda e serão liberadas aos poucos para outros países. O plano família do Spotify existe desde 2014, com a ideia de oferecer um preço mais em conta para famílias que compartilharem uma assinatura.