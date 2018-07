Leia mais

Os carros sem motorista do Uber começaram ontem a circular pelas ruas e ladeiras de San Francisco, cidade norte-americana localizada na Califórnia, mas parece que a empresa esqueceu de um detalhe importante: pedir autorização ao departamento de trânsito da Califórnia para fazer os testes com a nova tecnologia. Por conta disso, a agência reguladora pediu ao Uber que pare imediatamente os testes, até que consiga a autorização.

O serviço de carona em carros autônomos, que começou a operar ontem, é parte do projeto iniciado em Pittsburgh em setembro. A empresa tenta achar uma forma de substituir sua frota de motoristas humanos por um sistema capaz de dirigir o carro, uma medida que poderá reduzir custos e tornar a empresa mais lucrativa no futuro.

O Estado da Califórnia, onde fica situado o Vale do Silício, berço de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, têm uma legislação que permite testes com carros sem motoristas na cidade. Mas é necessário pedir, com antecedência, uma autorização ao departamento de veículos automotores, o equivalente ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no Brasil.

De acordo com a carta enviada à empresa, caso o Uber se recuse a parar imediatamente os testes na cidade, a agência reguladora vai iniciar um processo na Justiça contra a empresa. O Uber alega que não precisaria da autorização especial, já que os testes incluem a presença de um engenheiro no carro, que pode assumir o controle do carro em caso de problemas. "Todos os nosso carros atendem às leis federais e estaduais", disse um porta-voz do Uber ao site The Verge.