Jim Wilson/The New York Times Usuários reclamaram do problema da operadora nas redes sociais

Alguns clientes das operadoras de celular Claro e Vivo relataram nas redes sociais na madrugada deste sábado, 21, que o relógio de seus aparelhos foi adiantado uma hora.

A mudança automática se assemelha a uma adequação para o horário de verão, que, este ano, terá início somente no dia 4 de novembro.

Na última segunda-feira, 15, clientes da TIM também relataram a mudança de horário em seus aparelhos e a operadora declarou ter havido um problema no sistema.

Inicialmente, um decreto previa que o horário de verão começasse a partir da meia-noite do terceiro domingo de outubro, dia 21. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitou que a mudança não coincidisse com o segundo turno das eleições deste ano, marcado para 28 de outubro. Um decreto do dia 15 de dezembro do ano passado definiu o início do horário de verão para o primeiro domingo de novembro, 4, a mesma data do pimeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A data chegou a ser adiada após um pedido do Ministério da Educação (MEC) para que a mudança de horário não prejudicasse as provas, mas na última segunda-feira, 15, o Palácio do Planalto informou que a data oficial para o início do horário de verão será o dia 4 de novembro.

Eu e mais metade do meu insta tão com o celular uma hora adiantado, a outra metade tá normal???????????????? — Claiton (@braga_claiton) October 21, 2018