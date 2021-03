Uma startup brasileira de impacto social foi citada pela Fundação Bill & Melinda Gates como uma das dez soluções mais inovadoras do mundo na área de filantropia digital. Trata-se da Ribon, de Brasília, que é dona de um app que faz ponte entre usuários, empresas e projetos sociais.

Fundada em 2016 por três estudantes da Universidade de Brasília (UnB), a startup vai receber um prêmio de US$ 10 mil e também acesso a designers da OpenIDEO, uma comunidade global especializada no uso de design voltado a serviços de impacto social.

“Atuar como startup que trabalha com filantropia justo em um país que ainda engatinha na cultura da doação individual para causas é um desafio. Mas ter esse reconhecimento, que nos indica como um exemplo de futuro para a filantropia global, é um sinal que estamos no rumo certo”, disse Rafael Rodeiro, presidente executivo da Ribon, em comunicado.

O aplicativo da Ribon foi desenhado para o usuário não pagar pela doação. Ao entrar no app, qualquer pessoa pode coletar moedas virtuais navegando pela plataforma e doar para os projetos sociais cadastrados na Ribon. Quem paga as doações são empresas e fundações, que patrocinam o aplicativo e veiculam conteúdos na plataforma. Entre os parceiros da startup estão empresas como Cielo, Klabin e Centauro.

Segundo a Ribon, o app já intermediou a doação de cerca de R$ 681 mil. A startup de Brasília já recebeu um investimento de R$ 1,1 milhão da gestora de capital de risco Redpoint eventures.

As outras empresas premiadas pela Fundação Bill & Melinda Gates foram: a inglesa HasanaH; as canadenses Give e Give Magic; e as americanas Duet, Coin Up, Giving Multiplier, Golden Volunteer, Civic Champs e Pinkaloo. Ao todo, 363 projetos se candidataram para a premiação.