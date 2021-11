O Nubank decidiu entrar no segmento de compras online e fará parceria com grandes varejistas do Brasil, revelou a startup ao Estadão em comunicado nesta terça-feira, 23. A novidade começará a chegar aos usuários de forma gradual durante esta semana, quando ocorre a Black Friday, nova data-chave para lojistas do País.

Os primeiros parceiros do Nubank na empreitada do varejo digital são a plataforma de calçados Dafiti, o Magazine Luiza, a chinesa AliExpress e a plataforma Allied, conhecida por ser a distribuidora de smartphones Samsung, Motorola e Xiaomi. Mais nomes devem ser anunciados nas próximas semanas, sem mais detalhes adicionais.

A fintech explica que os clientes terão acesso a descontos e cupons temporários no aplicativo do "roxinho" — a startup explica que, em alguns casos, o pagamento deverá ser feito com o cartão de crédito da companhia.

Paulo Whitaker/Reuters Banco digital Nubank expande produtos às vésperas de abrir capital na Bolsa americana

"A vertical de e-commerce vai expandir a gama de produtos e serviços oferecidos por meio de nosso aplicativo", afirma o executivo Juan Carlos Guillermety, responsável por supervisionar a nova área de marketplace do Nubank.

O serviço de e-commerce ficará disponível no próprio aplicativo da fintech e marca o primeiro passo da companhia, prestes a abrir capital na Bolsa americana (IPO), em uma categoria externa às finanças pessoais, onde até então circulava em torno de produtos como cartão de crédito, empréstimos e seguro de vida.

Nesse segmento, a empresa anunciou recentemente uma parceria com a Creditas para permitir empréstimos com veículos como garantia no próprio aplicativo do banco digital