Paulo Whitaker/Reuters Já há uma lista de espera de 30 mil clientes interessados pelo cartão de crédito do Nubank no México

O Nubank lançou nesta terça-feira, 3, o seu serviço cartão de crédito no México. A partir de agora, todos os mexicanos com mais de 18 anos poderão solicitar o cartão roxo. O México é o primeiro país fora do Brasil a receber o serviço – em maio do ano passado, o Nubank começou sua ofensiva internacional inaugurando um escritório no país latino, que tem hoje 80 funcionários.

Já há uma lista de espera de 30 mil clientes interessados no serviço. O México é visto como uma grande oportunidade para o Nubank: segundo os dados mais recentes do Banco Mundial, citados pela empresa, o México tinha no fim de 2017 cerca de 36 milhões de pessoas sem acesso ao sistema bancário.

David Vélez, presidente executivo do Nubank, disse ao site TechCruch que acredita que a empresa conquistará clientes no México a partir de indicações dos próprios consumidores, assim como foi no Brasil.

O Nubank é avaliado hoje em US$ 10 bilhões e tem 20 milhões de clientes, divididos entre o cartão de crédito roxo e a conta de pagamentos NuConta. Ao todo, a empresa já levantou US$ 820 milhões em rodadas de investimento.

Além do México, o Nubank abriu no ano passado um escritório na Argentina – lá, a empresa pretende atingir um público de 16 milhões de argentinos que não possuem acesso ao sistema bancário tradicional.