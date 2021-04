A fintech brasileira Nubank iniciou os preparativos para uma abertura de capital nos EUA, que pode acontecer ainda neste ano. A informação é da agência de notícias Reuters, que conversou com pessoas próximas ao assunto.

O movimento tem potencial para ser uma das maiores estreias de uma empresa sul-americana na bolsa de valores nos últimos anos. Segundo as fontes, a empresa está trabalhando com consultores para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Nova York.

Helvio Romero/Estadão Cristina Junqueira e David Vélez, fundadores do Nubank

Em nota ao Estadão, o Nubank afirmou que provavelmente fará um IPO em algum momento, mas que não é uma de suas prioridades atuais. "Temos o apoio de um grupo incrível de investidores que compartilham a visão de longo prazo sobre o nosso negócio. A prioridade do Nubank é continuar oferecendo os melhores serviços e produtos aos nossos mais de 35 milhões de clientes", disse a empresa, que não comentou especificamente sobre o cronograma ou os preparativos para sua abertura de capital.

O Nubank atingiu em janeiro a avaliação de US$ 25 bilhões, após um aporte de US$ 400 milhões. À época do investimento, o Broadcast/Estadão apurou que a empresa começou a dar os primeiros passos para realizar a abertura de capital, e fontes do mercado já apostavam que a empresa escolheria os Estados Unidos para listar suas ações. / COM REUTERS