Edgar Su/Reuters Soheil Arastehfar, da Universidade Nacional de Singapura, mostra o Manta Droid.

Um grupo de pesquisadores de Cingapura construiu um robô submarino que se parece e nada como uma arraia, sendo capaz de usar apenas motores e barbatanas flexíveis para se mover pela água.

O robô-arraia, chamado de Manta Droid, não é o primeiro de seu tipo: há mais de três décadas, a ciência tem desenvolvido robôs inspirados em animais.

O projeto foi liderado por Chew Chee Meng, da Universidade Nacional de Cingapura, e segundo o pesquisador, o robô-arraia é o primeiro a usar motores únicos para cada barbatana, bem como confiar na integração entre as barbatanas e a água para se mover melhor pelo mar.

Construído com corpo de PVC preto, o MantaDroid pode nadar por até 10 horas, a uma velocidade de 2,5 quilômetros por hora (km/h). Segundo os cientistas, ele poderá ser usado para estudar a biodiversidade marinha, descobrir dados sobre os oceanos e também ajudar em pesquisas submarinas. "Usamos PVC na construção do robô para não desafiar a dinâmica do sistema aquático", explicou Meng, à agência de notícias Reuters.

Segundo Thomas Atwood, diretor executivo da Fundação Nacional de Educação para a Robótica dos Estados Unidos, o MantaDroid faz parte do campo cada vez mais crescente da biomimética, que aplica o aprendizado sobre animais e robôs para desenhar novos veículos e equipamentos. Para Atwood, um robô-arraia pode ajudar no desenvolvimento de sistemas de mapeamento submarino, além de sistemas militares.