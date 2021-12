O QuintoAndar, que atua na intermediação entre inquilinos e proprietários de imóveis, está acelerando a expansão no mercado imobiliário da América Latina. O unicórnio brasileiro (avaliado em mais de US$ 5 bilhões) anunciou nesta quinta-feira, 23, a aquisição da Navent, multinacional argentina que detém portais de classificados em seis países da região.

Agora, a proptech (como são chamadas as startups do ramo imobiliário) passa a ser dona de Imovelweb, Wimoveis e Union Softwares (Brasil), Zonaprop (Argentina), Plusvalia (Equador), Compreoalquile (Panamá), Adondevivir e Urbânia (Peru) e Inmuebles24 (México). Também faz parte da cesta a Tokko Broker, empresa de software presente em todos esses mercados.

Com essa tacada, o QuintoAndar, fundado em 2013, dá uma escala relevante às suas operações de duas maneiras. A primeira delas é por meio de parcerias que ajudarão a exibir uma quantidade maior de imóveis nas buscas feitas pelos internautas - o que aumenta as chances de comercialização.

“Quem está procurando um imóvel quer ver todos possíveis numa mesma plataforma. Nós temos um portfólio bacana, mas podemos agregar outros imóveis vindos das imobiliárias. E vice-versa. Vamos unir esforços”, explica o presidente executivo do QuintoAndar, Gabriel Braga, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

A aquisição também vai abrir novas portas para a oferta de serviços financeiros inerentes à atividade de locação ou compra e venda de imóveis - como seguro e financiamento, por exemplo. Neste semestre, o QuintoAndar comprou as startups Atta e Velo, de crédito imobiliário e garantia locatícia, respectivamente. A ideia é transformar os classificados em uma plataforma onde o consumidor possa fechar a operação toda, de ponta a ponta. “Buscamos simplificar a transação”, sintetiza Braga.

Em agosto, a startup já havia sinalizado que entraria no mercado do México após fechar uma rodada de US$ 420 milhões. Daqui em diante, a estratégia é expandir pelo continente, ao mesmo tempo em que continua a acelerar a estreia em mais cidades do Brasil — atualmente, a proptech está em 40 municípios do País.

A Navent deve continuar operando sem interrupção dos serviços. “O que nós faremos juntos aproximará as imobiliárias das expectativas do consumidor, elevando o nível para uma experiência que destrave conversão e liquidez”, afirmou em nota o cofundador e CEO da multinacional argentina, Nicolas Tejerina.